Neymar, liber la “dezmăț”. Ce condiții a pus Bruna Biancardi pentru ca brazilianul să aibă voie către alte relații. Foto

Neymar se află într-o relație amoroasă discretă cu Bruna Biancardi, iar cei doi vor deveni părinți. îl mai are pe Davi Lucca (11 ani) dintr-o relație anterioară. Presa din Spania scrie despre un „pact” bizar între cei doi îndrăgostiți.

Neymar, liber la „dezmăț”. Ce condiții a pus Bruna Biancardi pentru ca brazilianul să aibă voie către alte relații

De-a lungul timpului, Neymar s-a aflat în centrul atenției atât pe terenul de fotbal, . Fostul fotbalist al Barcelonei vrea să-și întemeieze o familie cu Bruna Biancardi. Cei doi și-au oferit a doua șansă, după ce fotbalistul brazilian a înșelat-o în mai multe rânduri.

ADVERTISEMENT

Potrivit publicației „Em Off”, Neymar și Bruna Biancardi au semnat un „pact” în cazul în care fotbalistul lui PSG va călca strâmb. Iubita „decarului” Braziliei nu ar avea nicio problemă dacă Neymar o va înșela, însă a impus trei condiții, conform .

Informațiile au fost confirmate de editorialistul brazilian Erlan Bastos, care a spus că fotbalistul poate să calce strâmb, cu condiția să păstreze discreția și nimic să nu fie divulgat în spațiul public.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, influencerul ar fi acceptat ca fotbalistul să-i fie infidel, însă cu următoarele condiții: „Să fie discret, să folosească un prezervativ și să nu le sărute pe gură”. Bruna Biancardi a avut o reacție dură la adresa jurnalistului Erlan Bastos.

Bruna Biancardi, reacție dură după informațiile lansate de jurnalistul brazilian

Bruna Biancardi, în vârstă de 29 de ani, a avut o reacție dură pe rețelele de socializare după veștile lansate în spațiul public de jurnalistul brazilian Erlan Bastos. Printr-o postare pe Instagram, influencerul a negat totul.

ADVERTISEMENT

„De unde ai scos prostia asta? Un pact pentru ce? Vino cu dovezile! Dacă nu vei prezenta dovezi, ne vom vedea la proces”, a scris Bruna Biancardi pe Instagram, conform Mundo Deportivo. La scurt timp după publicare, iubita lui Neymar ar fi șters postarea, anunță sursa citată anterior.

Neymar ar fi călcat de mai multe ori strâmb în relația cu Bruna Biancardi. Brazilianul ar fi înșelat-o pe actuala iubită cu vedeta Fernanda Campos. „A sunat de multe ori, dar am refuzat să răspund. Am spus pur și simplu: «S-a întâmplat pentru că s-a întâmplat»”, a declarat Fernanda Campos.

ADVERTISEMENT

Neymar are un copil în vârstă de 11 ani cu iubita lui din adolescență, Carol Dantas. Legimitat la PSG, cu care mai are contract până în vara anului 2025, campioana Franței vrea cu orice preț să scape de brazilian în această vară.

ADVERTISEMENT

Neymar a recunoscut că a înșelat-o pe Bruna Biancardi

Neymar a recunoscut printr-o postare pe rețelele de socializare că a înșelat-o pe Bruna Biancardi, însărcinată cu primul copil al cuplului. Fotbalistul argentinian și-a cerut scuze în mod public și speră ca logodnica sa să continue relația cu el.

„Fac asta pentru voi doi (n.r. – Bruna Biancardi și copilul) și pentru familia mea. Nu pot să justific şi să scuz ceea ce este de nejustificat şi de nescuzat. Nu e nevoie să precizez ce am făcut, dar am nevoie de tine în viaţa noastră.

Am văzut cât de expusă erai, cât de mult te durea totul şi cât de mult îţi doreai să fii alături de mine. Și eu rămân alături de tine. Am făcut o greşeală. Am greşit. Îndrăznesc să spun că fac greşeli în fiecare zi, atât pe teren, cât şi în afara lui.

Greşelile mele din viaţa personală le rezolv acasă, în intimitatea mea, cu familia şi prietenii mei. Toate acestea au afectat una dintre cele mai importante persoane din viaţa mea. Femeia pe care visez să o am alături de mine, mama copilului meu. A afectat familia ta, care acum este a mea. Afectează intimitatea într-un moment atât de special cum este maternitatea.

Mi-am cerut deja scuze pentru greşelile mele, pentru această expunere inutilă, dar mă simt obligat să o spun și public. Dacă o chestiune privată devine publică, scuzele trebuie să fie făcute publice.

Nu-mi pot imagina viaţa fără tine. Nu știu dacă relația noastră va funcționa, dar sunt sigur astăzi că vreau să încerc. Dragostea noastră pentru copilul nostru va fi mai puternică și va învinge, dragostea noastră reciprocă ne va întări”, a scris Neymar pe Instagram.