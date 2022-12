Nick Carter de la Backsreet Boys, acuzat de viol. Cântărețul a fost dat în judecată

Nick Carter, membrul trupei Backstreet Boys, a fost dat în judecată pentru viol. Fapta s-ar fi petrecut în 2001, după un concert al celebrei formații pop.

Cântărețul în vârstă de 42 de ani a fost acuzat că cu mulți ani în urmă.

Totul s-ar fi petrecut la finalul unui concert susținut de trupa Backstreet Boys în orașul Tacoma, Washington, în urmă cu 21 de ani.

O femeie în vârstă de 39 de ani este cea care a făcut acuzațiile. Aceasta susține că artistul a încurajat-o să consume băuturi alcoolice, după care ar fi violat-o chiar în autocarul formației. Femeia avea doar 17 ani la vremea respectivă.

“Deşi sunt diagnosticată cu autism şi trăiesc cu paralizie cerebrală, cred că nimic nu m-a rănit mai mult în viaţa mea decât ceea ce mi-a făcut Nick Carter.”, a declarat Shannon Ruth în lacrimi, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit .

Acuzațiile de viol au fost respinse de Nick Carter, prin intermediul avocatului său.

În urma acestor acuzații, un post TV american a decis să nu mai difuzeze o emisiune de sărbători, realizată alături de formația Backstreet Boys. Aceasta ar fi trebuit să apară pe micile ecrane pe 14 decembrie.

Nu este prima femeie care îl acuză de viol pe cântăreț. Melissa Schuman, o cântăreață americană, l-a acuzat pe artist de agresiune sexuală în 2017, însă Carter a negat și această faptă.

Aaron, fratele lui Nick Carter, a murit la doar 34 de ani

La începutul lunii noiembrie, .

Acesta a fost găsit fără suflare în locuința sa din Lancaster, California, în cursul zilei de 5 noiembrie 2022. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la numărul de urgență 911, fiind anunțați că “un bărbat s-a înecat în cadă”.

Aaron Carter a început să cânte încă din 1995, iar doi ani mai târziu a lansat primul album. A devenit celebru în anul 2000, odată cu lansarea albumului Aaron’s Party (Come Get It).

În trecut, Aaron Carter a avut probleme cu dependența de stupefiante. În urmă cu trei ani, acesta a declarat că suferă de mai multe boli psihice, iar medicii i-au prescris mai multe medicamente puternice.

Cântărețul a avut și probleme cu legea. A fost internat în mai multe centre de reabilitare de-a lungul timpului. De asemenea, a fost arestat pentru deţinere de stupefiante şi conducere periculoasă.

În 2012, Nick Carter și-a pierdut și sora mai mică, Leslie. Aceasta a decedat la doar 25 de ani după ce a leșinat în duș și nu s-a mai trezit. Tânăra ar fi luat o supradoză de medicamente.