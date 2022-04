Nick, succes și fără Delia Matache. Unul din hit-urile N&D e din nou la modă

În urmă cu 20 de ani, Nick și Delia Matache au format unul din cele mai iubite cupluri din lumea muzicii. La exact 20 de ani de la celebrul hit „Vino la mine”, Nick a făcut un remake. De data asta fără interpreta de muzică pop.

Nick a revenit fără Delia Matache cu unul din hit-urile N&D din 2022

Se știe că trupa N&D s-a destrămat în timp, cei doi urmând cariere separate în muzică. Delia s-a reinventat după ce s-a despărțit de Nick, iar hip-hoper-ul a încercat și el să se mențină pe linia de plutire.

Nick a dat din nou lovitura! A cooptat-o în proiectul său de relansare a piesei „Vino la mine” pe BiBi.

Chiar dacă publicul s-a mai schimbat în cei 20 de ani care s-au scurs de la succesul N&D, cântărețul reușește să fie din nou în inimile ascultătorilor.

Melodia lansată la finalul lunii martie a strâns deja peste un milion de vizualizări pe Youtube. Piesa a fost urmărită în mare parte de nostalgicii muzicii anilor 2000, dar Nick a reușit să cucerească și publicul care nici măcar nu era născut pe vremea aceea.

De ce nu i-a cerut părerea juratei X Factor

Artistul a vorbit despre revenirea sa în forță în prim plan cu una din melodiile care l-au consacrat, în emisiunea „Dimineața cu noi” de la .

Inițial, Nick a vrut să apeleze la pentru remake-ul melodiei „Vino la mine”. Cântăreața aleasă a fost, în cele din urmă, BiBi.

„Până la lansarea clipului a durat un an. Nu am vrut să se piardă pe Youtube. Am vrut să ne bucurăm live pe treaba asta”, a dezvăluit Nick în legătură cu remake-ul pe care l-a ținut la sertar.

Bursucu l-a întrebat dacă a întrebat-o pe Delia în legătură cu înlocuirea ei. Acesta a spus că nu avea de ce să îi ceară acordul juratei de la X Factor România. Motivul? Toate compozițiile N&D sunt sub semnătura lui, drepturile de autor aparținându-i.