Nicolae Ciucă, despre condițiile lansării propriei candidaturi la prezidențiale. Ce a spus liderul PNL după conferința lui Cătălin Cîrstoiu

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, la lansarea candidaților partidului în județul Sălaj, că PNL „este singurul partid care a reuşit să depăşească un ciclu de patru ani continuu la guvernare”, dar că „s-a și greșit”.

Perspectiva a cinci ani de guvernare

„Nu trebuie să criticăm pe nimeni. În momentul în care critici nu mai devii credibil şi abaţi mintea omului de la ceea ce ar trebui să înţeleagă din mesajul pe care vrei să-l transmiţi. Noi trebuie să venim să vorbim de ceea ce am făcut noi, de ceea ce facem noi, să vorbim despre faptele noastre pentru că, într-adevăr, administraţia, politica în administraţie este precum credinţa, adică se bazează pe fapte.

Ca atare, să lăsăm faptele noastre să vorbească şi să nu avem a ne teme de ceea ce am reuşit să facem în cei patru ani şi jumătate de guvernare. După 1989, Partidul Naţional Liberal este singurul partid care a reuşit să depăşească un ciclu de patru ani continuu la guvernare, iar perspectiva este ca în noiembrie să împlinim cinci ani de guvernare”, a declarat liderul PNL.

„S-a şi greşit şi trebuie să recunoaştem”

PNL, a continuat Ciucă, trebuie să rămână deschis la diolag cu oamenii, să „recunoască” că a făcut și greșeli și să răspundă pentru ele. „Sunt cinci ani în care s-au făcut foarte multe lucruri bune. S-a şi greşit şi trebuie să recunoaştem. Nu trebuie să avem o problemă din a le spune oamenilor că am greşit, dar important este să avem această deschidere la dialog, această umanitate.

Ce înseamnă să ai un dialog cu oricine? Nu contează ce profesie, nu contează ce vârstă are, contează doar să avem disponibilitatea să dialogăm şi să explicăm, să răspundem pentru ceea ce nu am făcut bine, sau pentru ceea ce nu am făcut deloc, dar toate chestiunile astea trebuie cunoscute”, a spus el.

Bode: PNL va da viitorul președinte al României, Nicolae Ciucă

Prezent la eveniment, secretarul general al PNL, , a spus că viitorul președinte al României va veni de la liberali, în persoana lui Nicolae Ciucă. Întrebat dacă își va anunța candidatura pentru alegerile din 15 septembrie, Nicolae Ciucă a răspuns: „În acest moment nu pot să fac acest demers pentru că este o decizie care se va lua în forurile de conducere ale partidului și în momentul în care vom lua o astfel de decizie o vom anunța cum se cuvine”.

Ciucă nu a urmărit conferința lui Cîrstoiu

Întrebat fiind în legătură cu explicațiile pe care candidatul Coaliției la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu, la conferința de presă organizată de acesta vineri, și dacă e mulțumit de ele, Nicolae Ciucă a răspuns că nu a urmărit această conferință.

„Îmi cer scuze, nu pot să comentez, nu am văzut ce a declarat domnul doctor, aţi fost aici, aţi văzut care a fost activitatea mea, motiv pentru care în acest moment nu s-a schimbat nimic faţă de ceea ce am declarat aseară.

Domnul doctor Cîrstoiu, în acest moment a îndeplinit o solicitare care i-a fost adresată în mod normal să clarifice toate probleme care s-au ivit în spaţiul public, nu ştiu dacă a făcut-o sau nu, adică a avut loc această conferinţă de presă, care au fost rezultatele, ce s-a întâmplat acolo nu ştiu, nu pot să comentez”, a precizat el.