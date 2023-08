Nicolae Dică, despărțire în cinci cuvinte de Adrian Mititelu

Fostul antrenor al oltenilor a spus că relația sa cu Adrian Mititelu a fost una bună și că nu a vorbit niciodată la telefon cu acesta, însă că patronul își dorea să știe cum pregătește meciurile.

Ce i-a spus Nicolae Dică lui Adrian Mititelu la despărțire

ce i-a transmis lui Adrian Mititelu la despărțirea de FC U Craiova: „Relaţia cu Adrian Mititelu a fost bună, n-am vorbit niciodată la telefon, ne vedeam de două ori pe săptămână.

Am avut mână liberă. Din păcate se aştepta să câştigăm mai multe puncte. Voia să ştie ce gândesc, îi explicam ce pregătesc, cum pregătesc jocul. Nu, la schimbări nu se implica, nu pot minţi”.

„Ştia ora antrenamentelor, mi-am făcut ciclul săptămânal dorit. Dânsul a zis că nu mai are răbdare, nu ştiu exact care a fost motivul. Când ne-am despărţit i-am spus aşa: ’Dacă rămâneam împreună, făceam performanță’.

Patronul venea și îmi spunea mereu că vrea o formație mai defensivă, să nu mă avânt atât, dar văd acum echipa cu Rapid că e făcută foarte ofensiv, iar pe dreapta e Ibrahim, care e număr nouă”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

Ce spunea Adrian Mititelu când l-a pus antrenor pe Nicolae Dică

că îi va da mână liberă lui Nicolae Dică la FC U Craiova, fiind bucuros de faptul că a reușit să-l pună antrenor principal la echipa sa, fără să își imagineze că se va despărți brusc de acesta:

„Avem un antrenor în care ne punem speranța că în acest an vom reuși să ne îndeplinim obiectivul. A fost o vară tumultuoasă, cu un antrenor care după câteva zile a încheiat colaborarea, dar până la urmă totul e bine când se termină cu bine.

Intrăm în normalitate de azi, iar Nic – așa cum îi voi spune de acum – este un antrenor bun, din noua generație. Trebuie să fie sprijinit. E echipa ideală pentru a primi șanse, are un lot bun spre foarte bun, are condiții foarte bune”.

„Noi o să-i asigurăm tot sprijinul și e un antrenor care are independență, are autonomia specifică postului lui și are mână liberă să își facă ordine în echipă cum crede de cuvință. Are puterea să-și facă echipa după cum gândește și după cum vede el.

E un antrenor liber, nu e marionetă sau cum spun alții. Vă asigur de asta, iar eu am mare încredere în el, pentru că a progresat. La ce condiții sunt aici, sunt premise foarte bune”, mai spunea Adrian Mititelu.