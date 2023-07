Nicolae Dică, nervos după meciul cu U Cluj: „Trebuie să ne trezim rapid”

Nicolae Dică a fost debusolat după ce . Ce le-a reproșat antrenorul jucătorilor săi.

Nicolae Dică, complet nemulțumit după FC U Craiova 1948 – Universitatea Cluj 3-4: „Vreau mai mult”

Nicolae Dică a avut un mesaj clar pentru jucătorii săi după ce : „Prima repriză a fost una în care am dominat. Îmi doresc ca jucătorii să aibă mai multe realizări. La primul lor șut pe poartă am primit gol”.

Antrenorul lui FC U Craiova 1948 nu a reușit să îi capaciteze pe jucători deși conduceau cu zece minute înainte de finalul partidei și au încasat două goluri în următoarele șapte minute: „În repriza a doua am intrat bine în joc. La 3-2 am transmis să fim agresivi, compacți.

Din păcate, am pierdut jocul. Am avut o atitudine OK, dar vreau mai mult. Vreau mai multă reacție, după pierderea mingii”, a mai spus Dică, la .

Nicolae Dică își critică defensiva: „Primim goluri prea ușor”

Nicolae Dică a remarcat și greșelile din comportimentul defensiv: „Ofensiv, marcăm. Trebuie să acționăm ca o echipă. Nu am reușit să luăm nici măcar un punct. Primim goluri foarte ușor”.

Tehnicianul i-a remarcat și el pe cei doi veterani ai „șepcilor roșii”: „Trebuie să ne gândim ce avem de făcut pe viitor. Chipciu și Nistor au fost jucătorii importanți pentru ei. Chițu a marcat două goluri, nu e rolul lui acolo, dar a reușit să marcheze”.

FC U Craiova 1948 intră deja în criză după înfrângeri pe linie în primele trei etape: „Foarte puțin (n.r. 0 puncte în clasament). Trebuie să ne trezim rapid. Importamt e să analizăm ce am făcut greșit, ce am făcut bine”.

Dică a mai oferit câteva explicații importante: „A fost decizia mea să-l schimb pe Albu. Cred că am făcut-o bine. Deocamdată rămâne (n.r. Asamoah). Dacă va pleca, vom vedea. Ne vom baza pe el”.

FC U Craiova 1948 e pe locul 15 în SuperLiga după trei etape și va juca etapa viitoare în deplasare cu FC Botoșani, când oltenii ar putea să spargă gheața și să obțină primele puncte.