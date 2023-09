Nicolae Grigore și povestea transferului de la Rapid în Arabia Saudită: “M-au acuzat că trădez”

a vorbit despre momentul barajului cu Concordia Chiajna. Era căpitanul echipei la acel moment, dar nu a jucat nici măcar un minut în meciul ce decidea care echipă rămâne în prima ligă.

Grigore, amintiri de la momentul barajului cu Chiajna

Nicolae Grigore spune că momentul barajului a fost înțeles greșit. În iarnă, când mai avea șase luni de contract, acesta a fost anunțat, la venirea lui Fatih Taher, c și că ar trebui să plece la Vaslui.

”Așa cum rămân niște lucruri plăcute, rămân și niște momente pe care le asimilez mai greu. În momentul în care a venit Taher (n.r. Fatih, fost acționar Rapid), unul dintre conducătorii clubului mi-a transmis că la Rapid se dorea altceva, voiau să crească.

Erau salarii de 700.000 de mii. Înțelegem că tu ești un rapidist, dar nu mai e loc de așa ceva, mi-au spus. Mi-au zis că s-au înțeles cu o echipă și că trebuie să plec la Vaslui. Nefiind scandalagiu, am mers acasă și m-am gândit, nu am mai răspuns.

Am venit la Rapid la 10 ani, plec când vreau eu. Plec la final de contract, mai aveam șase luni de contract”, povestește Nicolae Grigore.

Putea rata un contract în Arabia Saudită

A rămas la Rapid și, deși echipa avea probleme financiare serioase, acesta a fost unul dintre cei mai buni jucători, fiind inclusiv la națională.

El avea o ofertă din Arabia Saudită, dar pe aeroport a fost chemat de cei de la Rapid să semneze prelungirea contractului cu o reziliere peste câteva zile, pentru a putea juca la baraj.

A acceptat inițial, însă mai apoi a cerut o asigurare de sănătate, pentru a putea primi bani dacă se accidentează, pentru că cei din Arabia Saudită l-au anunțat că nu va mai semna dacă va avea probleme medicale.

În final, acesta nu a primit asigurarea medicală și nu a jucat în acel baraj. El a admis că este adevărat și scenariul apărut atunci în presă: a fost singurul jucător care nu a fost plătit, pe motiv că va lua mulți bani de la arabi.

Când mi s-a terminat contractul, erau discuțiile alea, nici ăsta al nostru nu mai semnează cu noi.

La meciul cu Chiajna a fost o altă discuție, în anul insolvenței au fost opt luni neplătite, cheltuiam bani ca să vin la antrenament. Am ajuns la acel meci cu Chiajna nepregătiți. Eu jucasem la echipa națională, eram pregătit.

Aveam oferte și m-am înțeles cu o echipă din Arabia Saudită unde am și plecat. M-au întors de pe aeroport, eu aveam precontract. Domnii Cristescu și Zamfir m-au dus la teren, la cantonament. Mi-au dat rezilierea pentru ziua de după meci. Am zis ok. Toți ceilalți jucători care au rămas atunci, aveau două zile de antrenament, primiseră un salariu.

Mie mi-au zis că plec în Arabia Saudită, unde sunt bani mulți. Cei din Arabia Saudită m-au sunat, le-am explicat situația și mi-au zis să mă gândesc că sunt nepregătit, dacă apare o problemă medicală, acordul pică.

Eu m-am gândit, de asta am făcut introducerea: am opt luni neplătite, rate la bănci, propriri, dacă mă accidentez pierd contractul din Arabia Saudită și sunt reziliat și de la Rapid. M-am dus la patronii de atunci să îmi facă o asigurare de sănătate pentru meciul ăsta.

Nu îmi mai dați salariul, plătiți-mi asigurarea, să fiu asigurat că dacă mă accidentez să am din ce să trăiesc. Mi-au zis că e scurt timpul. Le-am zis să se pună în locul meu. Am luat o decizie bună, proastă… având și istoricul de copil al Rapidului care trebuia să plece.

M-au influențat, când totul era bine, trebuia să plec. Când lucrurile erau rele, m-au acuzat că trădez. Sunt împăcat cu acel episod cu Chiajna”, a spus Nicolae Grigore, la SUFLET DE RAPIDIST.

