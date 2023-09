De ce şi-a dat demisia Nicolae Grigore de la Rapid: „Nu a fost uşoară plecarea!”

Fostul antrenor și jucător al giuleștenilor a vorbit la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST” cu Robert Niță despre plecarea de la Rapid, fiind de părere că promovarea echipei i se datorează și lui.

De ce şi-a dat demisia Nicolae Grigore de la Rapid

la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST” despre momentul dificil când a plecat de la Rapid, spunând că promovarea giuleștenilor i se datorează și lui:

„A fost un an în care s-a promovat, pregătirea de iarnă am făcut-o eu. Dacă ar fi fost o pregătire proastă, dacă s-ar fi făcut ceva greșit, nu s-ar mai fi ajuns la rezultate bune.

Nea Vio a ținut legătura cu mine zilnic. A fost o conjunctură în care am prins pandemia, se jucau meciurile fără suporteri, fără antrenament în străinătate, terenurile nu erau bune.

Consider că a fost și o conjunctură nefavorabilă. La primul meci jucat, conduceam cu 2-0 în minutul 70 și credeam cu toții că e meciul câștigat. Stilul Rapidului, primim gol în minutul 75 și încă unul din lovitură liberă în minutul 95”.

„Nu a fost ușoară despărțirea!”

„Ne-am dus la Buzău, am făcut 0-0, care nu era neapărat un rezultat rău, dar având acel meci din urmă cu un singur punct și a creat presiune. Dacă am fi câștigat acolo, situația era alta.

Apoi a fost meci acasă cu Csikszereda. Toată săptămâna a fost frumos, soare, iar dimineața meciului a început să ningă și s-a făcut o mocirlă de nedescris la Buftea.

Meciul s-a transformat în unul de bătaie și am pierdut. După ne-am dus la Slobozia și am pierdut un meci, pe care consider și acum că nu trebuia să-l pierdem, au fost două greșeli individuale”, a .

„Am simțit că poate eu sunt problema, nu neapărat fotbalistic. A fost o chestie conjuncturală. Mai era un meci cu Dunărea Călărași, care era decisiv. Nimeni nu mi-a spus nimic.

Eu am simțit că e mai bine să plec, pentru a face un șoc la echipă. Eu știu cum am muncit, nu pot să-mi reproșez lipsa de experiență. În fotbal sunt meciuri când câștigi din nimic și pierzi meciuri când ai o groază de ocazii.

Nu a fost ușoară despărțirea, dar consider că și pregătirea din iarnă făcută de mine a contribuit la promovare”, a mai spus Nicolae Grigore, la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST”.