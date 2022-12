Nicolae Stanciu continuă forma bună de la naționala României! Gol și pasă decisivă pentru Wuhan. De câte ori a marcat în acest sezon

Nicolae Stanciu e liderul naționalei României și e cel mai în formă stranier în acest final de an. Mijlocașul lui Wuhan Three Towns a marcat din nou în campionatul Chinei.

Nicolae Stanciu e pe val în China! Gol și pasă decisivă în meciul împotriva lui Cangzhou

Nicolae Stanciu face spectacol în China și a rezolvat în primele 45 de minute meciul din deplasare cu FC Cangzhou Mighty Lions.

Mijlocașul naționalei României a pasat mai întâi decisiv la reușita brazilianului Davison din minutul 43.

Stanciu a reușit să înscrie peste alte patru minute, iar Wuhan a intrat la cabine cu avantaj liniștitor. Cu această victorie, Wuhan revine pe primul loc, cu trei puncte peste Shandong Taishan, care are însă un meci mai puțin disputat.

Câte goluri a marcat Nicolae Stanciu în acest sezon la Wuhan

Nicolae Stanciu e golgheterul celor de la Wuhan și a ajuns la nouă goluri și nouă pase decisive în 24 de meciuri, iar jucătorul este dorit înapoi de Slavia Praga, dar și de CFR Cluj .

Stanciu este și golgheterul naționalei României, cu 11 goluri în 56 de meciuri și va fi foarte dificil pentru chinezi să îl mai țină la Wuhan.

Cu toate acestea, jucătorul în vârstă de 29 de ani mai are contract cu Wuhan până pe 31 decembrie 2024, iar orice echipă care îl dorește pe Stanciu va trebui să plătească o sumă importantă sau să împrumute și să îi achite o parte din salariul uriaș.

Neluțu Varga a declarat că s-a înțeles cu Nicolae Stanciu pentru un transfer la CFR Cluj

: „Am speranțe mari că vom reuși să facem până la urmă acest transfer. Am vorbit personal cu Stanciu, iar băiatul mi-a zis că își dorește să vină la noi.

El de un an își dorea să se transfere la noi, dar din diferite motive acest lucru nu s-a realizat. Acum eu cu Stanciu m-am înțeles și nu o să fie vreo problemă la salariu. Voi găsi eu o modalitate să o rezolv. Îi voi da și niște bonusuri mai mari, nu e problemă. Eu cu el m-am înțeles.

Dacă nu se poate cu un transfer definitiv, iar eu în acest caz aș putea să dau cel mult două milioane de euro, atunci măcar împrumut să îl aducem la CFR Cluj. Mă bazez mult pe faptul că băiatul vrea să revină în România și își și dorește să fie mai aproape de familie. Cluburile trebuie să se înțeleagă. El are contract în China până în 2024, iar chinezii nu s-au decis ce vor să facă. Acolo la ei e ceva și de ordin politic, cam așa ceva”.

Ana Maria Prodan, impresara jucătorului, nu ia în calcul sub nicio formă ca Stanciu să se întoarcă în România și e de părere că nicio echipă din țară nu și-l poate permite: „Nicolae Stanciu este sub contract in China și nu poate bate palma cu nimeni. ROMANIA nu are cum sa și permită salarii de milioane și sume de transfer de milioane de euro ! Stanciu este cel mai bun fotbalist al țării astăzi”, a scris impresara pe pagina ei de Instagram.