Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii, a devenit mamă pentru prima dată

Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii, a devenit oficial mămică pentru prima dată. A născut un băiețel perfect sănătos de 3,170 kilograme și 51 de centimetri. Fosta ispită trăiește o bucurie fără margini.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Proaspăta mămică a împărtășit bucuria cu admiratorii de pe Instagram și a povestit chinurile prin care a trecut până a ajuns la această imensă bucurie. Timp de 10 minute a crezut că se rupe în două.

Nicoleta a ales să nască natural pentru a simți cu adevărat ce înseamnă această minune de a da naștere unei alte vieți. Și pentru că micuțul a fost mai mare decât se așteptau chiar și doctorii, procesul a fost mai greu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De la Insula Iubirii a ajuns mămică cu acte-n regulă. Nicoleta Dragne a născut un băiețel

Băiețelul Nicoletei Dragne cântărește 3,170 kilograme și măsoară 51 de centimetri. Este o bucurie imensă pentru fosta ispită d ela Insula Iubirii. Micuțul este foarte bine și seamănă cu tatăl.

”Bebe este foarte bine. Are puțin perfuzie, pentru că are glicemia scăzută. Este sănătos, este foarte mare. Are 3,170 kg și 51 de cm. Este foarte mare pentru un bebeluș care s-ar fi născut la 35 de săptămâni.

ADVERTISEMENT

Să știți că nu seamănă cu mine, este leit taică-su. Că de, așa se întâmplă. Noi ne rupem spatele și ei seamănă cu tații.”, a povestit ea.

Nicoleta recunoaște că a avut dureri groaznice în acele câteva minute până s-a măscut micușul. Altfel, spune că a avut o sarcină ușoară, fără probleme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT