Nicoleta Nucă, pusă la zid pentru kilogramele în plus: „Mi se pare absurd”

Nicoleta Nucă este deranjată de faptul că oamenii o critică pentru kilogramele în plus acumulate și nu consideră că acesta este un subiect care trebuie discutat public. În plus, fosta concurentă Bravo, ai stil! consideră că publicul ar trebui să înțeleagă faptul că persoanele publice sunt la rândul oameni și trec prin perioade dificile.

Nicoleta Nucă, criticată pentru kilogramele în plus. Ce spune artista despre acest subiect

a mărturisit că atunci când a ales să devină persoană publică, și-a asumat faptul că vor exista oameni care o să încerce să intre cu forța în viața sa personală.

Totuși, ce o deranjează cel mai mult pentru Nicoleta Nucă este atunci când apar zvonuri neadevărate despre ceea ce se întâmplă cu ea.

„Mi se pare că în momentul în care alegi să intri în lumea asta, îți și asumi într-un fel că oamenii o să tindă să intre cu picioarele în viața ta.. .

Să afle lucruri sau să presupună că știu lucruri despre tine sau să inventeze, ceea ce mi se pare și cel mai urât, după părere mea”, a declarat Nicoleta Nucă pentru

Nicoleta Nucă a dezvăluit că a fost de multe ori criticată pentru kilogramele în plus acumulate, ceea ce recunoaște că a supărat-o, mai ales pentru că, de multe ori, s-a spus despre ea că este însărcinată.

, artista spune că nu este cazul acum și este de părere că, în zilele noastre, oamenii ar trebui să fie conștienți de faptul că și persoanele publice trec prin perioade dificile, ceea ce le poate cauza fluctuații de greutate.

„Dacă e să o luăm așa, am fost însărcinată de vreo patru ori până acum. Ar fi trebuit să am o armată de copii acasă. Știau că asta este, poate, o aluzie la faptul că am pus câteva kilograme în plus.

Mi se pare absurd că în lumea în care trăim, oamenii să creadă că persoanele publice sau vedetele sau artiștii nu sunt și ei oameni care trec prin diferite etape ale vieții lor”, a spus Nicoleta Nucă.