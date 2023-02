Nicolo Napoli încă se gândește la play-off cu FC U Craiova. ”Trebuie să adunăm puncte”

FC U Craiova își continuă seria de rezultate pozitive. S-a impus cu i și este acum pe locul 7, la numai 5 puncte de , formația care ocupă locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

Nicolo Napoli rămâne cu picioarele pe pământ după succesul cu FC Voluntari: ”Am fost norocoși”

Firesc, Nicolo Napoli a fost mulțumit de faptul că echipa sa a izbutit al treilea succes consecutiv. Însă a recunoscut că formația sa a avut și șansă împotriva lui FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

”A fost un meci bun. Important este că băieții au jucat bine. Prima repriză nu a fost bună pentru noi. Însă după cum am jucat în repriza secundă am meritat să câștigăm meciul.

Am avut și noroc. În prima repriză ei puteau să facă 2-0. Dar portarul este acolo pentru a încerca să nu primească gol. Gurău a fost inspirat. Da, a fost și autogolul. Dar acesta este fotbalul. Cine nu marchează, nu poate câștiga.

ADVERTISEMENT

Voluntari este o echipă bună. Are un antrenor bun, fotbaliști cu talie, buni la jocul aerian, pasează bine. Am fost norocoși noi, pentru că am încercat să jucăm mai bine în repriza a doua, am reușit acest lucru și am câștigat cu 2-1”, a spus Nicolo Napoli.

De această dată la rampă, în calitate de marcator, nu a mai ieșit Bauza, ci Bahassa. Antrenorul italian nu a dorit însă să pună accent pe reușita acestuia. După cum, pentru moment, spune că nu se gândește la play-off.

ADVERTISEMENT

”Avem un lot bun, cu jucători care au evoluții bune, și avem nevoie de acest lucru pentru a face puncte și a încerca să urcăm cât mai sus în clasament. Toți băieții încearcă să facă totul pentru a câștiga meciuri.

Este important acest lucru. Mai avem patru meciuri și vom încerca să adunăm cât mai multe puncte. Jucăm cu Mioveni, dar toate meciurile sunt echilibrate.

ADVERTISEMENT

Nu există o echipă care să câștige ușor, ori împotriva căreia să câștigi lejer. Trebuie să muncești pe teren, să lucrezi la antrenamente. Noi încercăm să adunăm puncte în clasament, după care vom vedea ce este cu play-off-ul”, a .

ADVERTISEMENT

Yassine Bahassa: ”Mă simt bine și iubit aici!”

Yassine Bahassa își continuă prestațiile foarte bune și a marcat din nou, contribuind la succesul în fața lui FC Voluntari. Mijlocașul francez apreciază faptul că lui și lui Bauza li se spune ”Gemenii golului”, spune că visează la play-off și pentru moment nu se gândește să plece de la FC U Craiova.

„Era un meci important astăzi. Trebuia să câștigăm pentru a reechilibra balanța. Și mie și lui Bauza ne place fotbalul. Ne înțelegem bine pe teren, lucru bun atât pentru noi, cât și pentru echipă.

Play-off-ul este un obiectiv pe care-l avem în minte. Ne enervează această decizie (n.r. – înfrângerea „la masa verde” cu Sepsi). Este păcat.

Sperăm ca lucrurile să se schimbe. Așa este normal. Nu a fost vina noastră. În mod normal, echipa gazdă ar avea de suferit. Nu am înțeles decizia. Dar să lăsăm persoanele competente să o modifice.

Noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce facem noi. Sperăm să câștigăm meciurile rămase și să obținem cele 12 puncte în acestea.

Nu mă gândesc să plec de la Craiova, mă simt bine aici, mă simt iubit și să bucur că am reușit să întoarcem scorul în această seară”, a spus Bahassa.

Aurelian Chițu: ”Jucăm un fotbal frumos”

Pentru Aurelian Chițu, un an ideal ar fi acela în care Farul ar câștiga titlul, iar echipa sa ar merge în play-off. ”A fost greu. Nu a fost ușor să-i deschidem. Ei au marcat. Am avut și șansă, pentru că au avut o ocazie foarte mare la 1-0.

Dacă nu apăra Gurău foarte bine acolo și se făcea 2-0 era foarte greu să mai revenim. Dar suntem bucuroși că ne-am impus și sperăm să câștigăm și vineri.

Cred că dacă vom reuși să câștigăm toate cele patru meciuri care au mai rămas avem șanse foarte mari să ne calificăm în play-off. Acum vom vedea. Și în funcție de celelalte rezultate.

Important este că ne simțim foarte bine, nu am mai pierdut de atâtea meciuri, jucăm un fotbal frumos”, a spus Aurelian Chițu.