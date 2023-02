FC Botoșani – Sepsi Sf. Gheorghe, Live stream ora 17:00 în etapa 26 din SuperLiga. Bătălie pentru un loc în play-off

Meciul FC Botoșani – Sepsi Sf. Gheorghe are loc luni, 20 februarie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei 26 din SuperLiga. Este o partidă cu un obiectiv important, respectiv ultimul loc din play-off. Moldovenii, care au pierdut pentru prima dată în 2023 runda precedentă, la Arad, au 30 de puncte și au obligatoriu nevoie de victorie. Covăsnenii au primit decizia la masa verde, victorie cu 3-0 cu FC U Craiova, și au făcut acum 37 de puncte, fiind marii favoriți la locul 6.

Unde se joacă meciul FC Botoșani – Sepsi Sf. Gheorghe, în etapa 26 din SuperLiga

Întâlnirea FC Botoșani – Sepsi Sf. Gheorghe se dispută luni, 20 februarie, de la ora 17:00, pe stadionul „Municipal” din localitatea moldoveană, în etapa 26 din SuperLiga. De regulă, nu a fost niciodată genul de partidă care să atragă publicul ca un magnet în tribunele stadionului din Botoșani, dar s-ar putea ca acum să fie altfel.

Aceasta deoarece echipa locală încă mai are șanse de a prinde ultimul loc de play-off, pe care se află tocmai Sepsi, și are nevoie de susținere. Pe de altă parte, formația vizitatoare a făcut subiectul conflictului xenofob și rasist de la meciul cu FC U Craiova 1948, care a produs multă iritare printre suporterii celorlate echipe din SuperLiga.

Cine transmite la TV partida FC Botoșani – Sepsi Sf. Gheorghe

Partida – Sepsi Sf. Gheorghe se joacă luni, 20 februarie, de la ora 17:00, pe stadionul „Municipal” din localitate, în etapa 26 din SuperLiga. Ea va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Botoșani, luni, 20 februarie, se anunță o vreme frumoasă, cu cer senin aproape tot timpul pe durata zilei. Nu există pericol de ploaie, aceasta putând să apară începând de marți, 21 februarie. Temperatura maximă a zilei la ora amiezii va fi de 9 grade și cum partida se dispută de la ora 17:00, probabil că nu va scădea mai mult de un grad. Arbitrul întâlnirii este piteșteanul Cătălin Popa.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Botoșani – Sepsi Sf. Gheorghe

Flavius Stoican și Cristiano Bergodi se pot numi doi antrenori fericiți la capitolul probleme de lot, pentru că își pot alcătui după cum cred că este mai bine formula de start pentru acest meci. Botoșănenii, pentru a mai putea spera la play-0ff, trebuie să învingă obligatoriu, motiv pentru care Flavius Stoican va trimite pe teren o echipă cât mai ofensivă.

în urma incidentelor xenofobe și rasiste de la meciul de acasă, suspendat la vremea respectivă, împotriva FC U Craiova 1948, covăsnenii respiră mult mai ușurați pentru locul 6, ultimul de baraj. Au patru puncte peste Petrolul, care etapa viitore va primi vizita lui CFR Cluj, și șapte peste FC Botoșani, Chindia și FC U Craiova 1948, dar ultima, ca și Sepsi, va evolua luni, 20 februarie, de la ora 20:00, pe teren propriu cu FC Voluntari și poate veni lângă Petrolul.

Cote la pariuri la jocul FC Botoșani – Sepsi Sf. Gheorghe

Este oarecum neeașteptată diferența de cotă destul de severă din partea caselor de pariuri, în sensul în care oaspeții sunt favoriți la cota de 1,90. Moldovenii au primit 4,20 pentru a reuși ei victoria, în condițiile în care FC Botoșani a pierdut pentru prima dată în acest an abia etapa trecută, la Arad, după o serie de trei succese consecutive. Șansă dublă „X2” are cotă 1,25, iar șansă dublă „1X” are cotă 1,65. Gol marcat Sepsi valorează 1,25, iar gtol marcat de gazde 1,55.

Sunt opt meciuri între cele două echipe jucate pe stadionul din Botoșani și bilanțul este foarte echilibrat. Moldovenii au reușit trei succese, ultimul pe 24 ianuarie 2022, cu 1-0. covăsnenii două. Ultima partidă directă de aici s-a încheiat cu 1-0 pentru oaspeți și de trei ori a fost egal. În turul acestui sezon, Sepsi a demolat acasă Botoșanii cu un halucinant 7-0.