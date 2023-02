FC U Craiova 1948 – FC Voluntari, Live stream ora 20:00 în etapa 26 din SuperLiga. Oltenii sunt pe val, ilfovenii în cădere liberă. Echipele de start

Meciul FC U Craiova – FC Voluntari are loc luni, 20 februarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei 26 din SuperLiga, fiind jocul care pune capăt acestei runde. Oltenii vin după o superbă victorie la București, cu Rapid, dar și după verdictul din cazul de xenofobie și rasism de la meciul cu Sepsi la Sfântu Gheorghe, pierdut la masa verde cu 3-0. Ilfovenii sunt în cădere liberă, locul 11, cu 26 de puncte, șase meciuri fără victorie.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – FC Voluntari, în etapa 26 din SuperLiga

Confruntarea FC U Craiova 1948 – FC Voluntari se desfășoară luni, 20 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Cetatea Băniei, în etapa 26 din SuperLiga. După ce la meciul cu U Cluj patronul clubului craiovean, Adrian Mititelu, a decis să joace fără spectatori în urma incidentelor xenofobe și rasiste declanșate de fanii echipei la Sf. Gheorghe, acum acesta revine și meciul cu FC Voluntari se va disputa cu spectatori.

ADVERTISEMENT

până la evacuarea ultrașilor, chiar dacă aceștia ar fi avut biletele plătite. Adrian Mititelu a anunțat clar că va lua măsuri dure împotriva suporterilor care nu se vor comporta civilizat.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – FC Voluntari

Partida FC U Craiova 1948 – se joacă luni, 20 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Cetatea Băniei, în etapa 26 din SuperLiga. Ea va putea fi urmărită la televizor pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona dacă alegeți să intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Luni, 20 februarie, craiovenii, care mai nou, în ultima vreme, sunt atenți la mișcările seismice din zona Gorjului, pentru că îi afectează și pe ei, vor avea parte de o vreme ca de primăvară, cu cer senin în permanență, iar temperatura la amiază va ajunge la 13 grade, scăzând la aproximativ 8-9 grade la ora partidei. Aceasta va fi condusă la centru de bucureșteanul Marcel Bîrsan.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FC U Craiova 1948 – FC Voluntari

Antrenorul Nicolo Napoli are un singur absent la meciul împotriva ilfovenilor. Este vorba despre Răzvan Popa, cel care a fost titularul postului de portar cam pe tot parcursul sezonului, dar în acest an a pierdut locul în favoarea lui Ionuț Gurău. Popa declarând că fiul lui Adrian Mititelu l-ar fi amenințat chiar cu corecția fizică.

ADVERTISEMENT

FC Voluntari e pe locul 12, la egalitate de puncte cu FC Hermannstadt și cu FC Argeș, toate trei fără victorie de cinci etape încoace. Antrenorul Liviu Ciobotariu a recunoscut că jocul echipei nu merge și pericolul de a aluneca oricând pe loc de baraj sau chiar retrogradabil este foarte mare. Nu vor juca la Craiova mijlocașul Droppa, accidentat, și fundașul sau închizătorul, în funcție de nevoi, Meleke, care este suspendat.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – FC Voluntari

Pentru casele de pariuri, echipa olteană, care practică un fotbal foarte spectaculos, ofensiv, este favorită, la cota de 1,90, în timp ce FC Voluntari are cotă de 5,00, pentru a da lovitura în Bănie. Șansă dublă „1X” are cotă 1,22, iar șansă dublă „X2” ajunge la cota de 1,70. Un gol marcat de olteni are cotă 1,20, iar o reușită a ilfovenilor ajunge la 1,65.

ADVERTISEMENT

Atenție însă pentru trupa lui Nicolo Napoli, pentru că partidele disputate în compania lui FC Voluntari nu aduc amintiri plăcute în Bănie. Cu excepția ultimul joc, disputat în grupa de Cupa României, câștigat acasă de craioveni cu 1-0, toate cele trei meciuri de campionat dintre cele două echipe s-au terminat cu succesul ilfovenilor, oltenii marcând un singur gol.