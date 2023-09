Nicu Stanciu, după penalty-ul ratat cu Kosovo: “Am fost sigur că voi marca!”

Nicolae Stanciu este liderul echipei naționale în drumul spre EURO 2024. Fotbalistul a marcat un gol extrem de important, cu Kosovo, deși înaintea golului a ratat un penalty.

Stanciu știa că va marca

Nicușor Stanciu spune că a fost convins că , după ce a ratat de la 11 metri. El spune că a avut încredere în el că poate marca.

”Eram sigur că voi marca golul victoriei. Am spus și după că nu sunt un tip arogant, dar chiar știam că voi face asta și nu am avut probleme. Se mai ratează penalty-uri, îmi pare rău că am ratat la națională, dar până la urmă importante sunt cele trei puncte.

Dacă nu m-au pus la pământ sau nu am avut probleme după perioada petrecută în China, nu cred că mai este ceva care ăpoate să mă afecteze”, a spus Nicolae Stanciu.

Stanciu îi atacă pe kosovari

Nicușor Stanciu spune că România ar fi trebuit să iasă de pe teren la meciul din Kosovo, . El crede că jucătorii adverși au procedat greșit când au ieșit de pe teren la meciul cu România.

“Anul trecut, la acțiunea din iunie, când au fost cele 4 meciuri, eu n-am reușit să ajung din China. Din punctul meu de vedere, au venit cu noi în fiecare deplasare și vorbeam, cel puțin atacantul de la Kosovo, Muriqi, înțelegea că nu noi, nu putem controla ce se întâmplă în tribună.

La fel că nici noi în Kosovo, nu am putut să auzim când s-a intonat imnul. Și am fost făcuți țigani. Noi niciodată, de câte ori am fost făcut țigani sau cu naționala, trebuia să ieșim de 30-40 de ori de pe teren, dar noi nu am făcut niciodată mare scandal din cauza asta.

Și până la urmă, bine că s-a terminat, am jucat meciul și am luat punctele. Lui Muriqi îi ziceam că la fel cum s-a întâmplat și la voi acasă, acum, nu e ceva ce putem să controlăm noi, ce se întâmplă în tribună”, a declarat Nicolae Stanciu.

