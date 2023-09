Stanciu îi pune la zid pe kosovari: “Ne-au făcut țigani! Trebuia să ieşim din teren!”

. Atunci, meciul a fost întrerupt pentru 45 de minute și arbitrul a reluat cu greu jocul. Partida a fost câștigată de elevii lui Edi Iordănescu cu scorul de 2-0.

Stanciu acuza kosovarii de rasism

“Anul trecut, la acțiunea din iunie, când au fost cele 4 meciuri, eu n-am reușit să ajung din China. Din punctul meu de vedere, au venit cu noi în fiecare deplasare și vorbeam, cel puțin atacantul de la Kosovo, Muriqi, înțelegea că nu noi, nu putem controla ce se întâmplă în tribună.

La fel că nici noi în Kosovo, nu am putut să auzim când s-a intonat imnul. Și am fost făcuți țigani. Noi niciodată, de câte ori am fost făcut țigani sau cu naționala, trebuia să ieșim de 30-40 de ori de pe teren, dar noi nu am făcut niciodată mare scandal din cauza asta.

Și până la urmă, bine că s-a terminat, am jucat meciul și am luat punctele. Lui Muriqi îi ziceam că la fel cum s-a întâmplat și la voi acasă, acum, nu e ceva ce putem să controlăm noi, ce se întâmplă în tribună”, a declarat Nicolae Stanciu

Capetele de acuzare au curs lanț la finalul partidei România – Kosovo. Amendă drastică plus terenul suspendat pentru meciul cu Andorra. În partida tur, suporterii din Kosovo au avut scandări rasiste la adresa românilor, dar au scăpat nepedepsiți.

România, pedepsită aspru de UEFA

“Muriqi era de acord și el. După nu știu ce s-a întâmplat, dacă a fost adevărată chestia că s-a pus presiune pentru ca noi să pierdem meciul cu 3-0. Din partea jucătorilor sau antrenorilor, nu știu dacă e adevărat. Nu mi s-a părut că din teren și-au dorit asta.

După ce am revenit pe teren, ne doream să câștigăm meciul mai mult ca oricând. Și noi și ei. Și ei la rândul lor, după cele întâmplate erau mai motivați să ne bată la noi acasă și noi la fel, eram și mai motivați să câștigăm”, a completat Nicolae Stanciu.

În ciuda problemelor la nivel administrativ, din punct de vedere al fotbalului, România este în grafic. Echipa lui Iordănescu ocupă poziția secundă în clasament, la 2 puncte în spatele Elveției și la 1 punct în fața Israelului. Cu 12 puncte în 6 partide, tricolorii sunt neînvinși în campania de calificare la Euro.

