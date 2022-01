Niculina Stoican a fost luată de rost de fani după moartea lui Petrică Mîțu Stoian: ”Ai uitat, ce păcat!”

Niculina Stoican se află iar în vizorul tuturor, de data aceasta din cauza unor postări din mediul online. Interpretei de muzică populară i se pun la îndoială sentimentele de prietenie pe care le-a avut pentru regretatul Petrică Mîțu Stoian.

Fanii au taxat-o pe Niculina Stoican

Directoarea Ansamblului Folcloric ”Maria Tănase” din Craiova a fost pusă la zid de cei pentru care ”cuplul” artistic format din Niculina și Mîțu era un model demn de urmat în rândul artiștilor.

După ce interpreta de muzică populară a publicat în mediul online mai multe fotografii din trecut, fanii, la fel cum au făcut și în cazul lui au taxat-o. Printre zecile de imagini în care apare alături de familie, prieteni și colegi, internauții nu au observat nici măcar o fotografie cu Petrică Mîțu Stoian.

ADVERTISEMENT

”Mă bucur că sunt! Ce fericire să poți privi în urmă cu mândrie!”, a scris Niculina Stoican în dreptul albumului foto.

”Ochii văzuți mai rar se uită, ce păcat!”

Album foto pentru care a fost aspru criticată și acuzată că pe cel despre care spunea că îi este un bun prieten.

ADVERTISEMENT

”Niculina, mai postează și tu cu maestrul dacă îți pasă sau ai simțit ceva pentru colegul tău”, ”Frumos, ți-ai pus toate pozele, Niculina, dar… Petrică nu-i niciunde… ochii văzuți mai rar se uită, ce păcat… cândva cânta și el… Ai uitat”, ”A fost și Petre un artist minunat… îmi plăceau cântecele cântate împreună cu el… Mare păcat”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor de pe conturile de socializare ale artistei, conform

Niculina Stoican și Doru Gușman sunt ”la cuțite”

Nu este prima dată când Niculina Stoican se află prinsă într-o astfel de situație. Ea și artistul care astăzi nu mai este printre noi au fost zeci de ani colegi de scenă, au scos melodii în duet, mergeau la evenimente împreună, dar după moartea fulgerătoare a acestuia, despre prietenia lor nu s-au spus deloc vorbe de bine. Mai ales că impresarul lui Mîțu, Doru Gușman, a declarat atunci că bunul său prieten a fost dat afară de Niculina din Ansamblu ”Maria Tănase”.

ADVERTISEMENT

Atunci Niculina a infirmat toate zvonurile ce au apărut în spațiul public, ba chiar a menționat că de ani buni, gurile rele încearcă să rupă prietenia dintre ea și Petrică Mîțu Stoian. Totul pentru că atât împreună, cât și separat erau două nume mari ale muzicii populare românești.

”Este ca-n junglă”

”Relația mea cu Petre a fost de cu totul altă natură. O relație bazată în primul rând pe locul în care ne-am născut. Noi împreună eram o forță și cream atâtea invidii și atâtea răutăți, că au fost atâția colegi în jurul nostru care nu au făcut nimic altceva toată cariera lor decât să ne despartă, să ne dea la o parte, să nu mai fiu eu, să vină altcineva.

ADVERTISEMENT

Este liberul arbitru, este legea supraviețuirii, ca-n junglă. Cine poate oase roade, cine nu nici carne moale. Eu nu aveam nevoie și nici el. Nu aveam nevoie unul de celălalt să ne susținem pe scenă. Noi eram o forță și separat. Noi am avut o înțelegere pe care eu am respectat-o cuvânt cu cuvânt. L-am și visat și mi-a spus: să nu uiți de înțelegere”, declara Niculina Stoian, conform sursei de mai sus.