Nicușor Dan îl contrazice pe Marcel Ciolacu: ”Este ireal”

Miercuri, premierul Marcel Ciolacu declarase că, de când a preluat conducerea guvernului de la Nicolae Ciucă, primarul general al Bucureștiului nu l-a căutat niciodată.

Nicușor Dan îl contrazice pe Marcel Ciolacu

revoltat de această declarație și a subliniat că Bucureștiul a fost în permanență penalizat financiar de guvern, în special în perioada în care prețul gazului a explodat pe piața internațională.

“Declarația asta mi se pare ireală. Vă aduc aminte că era prin octombrie – noiembrie 2021, a explodat pe piața internațională prețul gazului și am făcut repede niște calcule și ne-am dat seama că nu ne ajung banii pe bugetul de 2022.

Din noiembrie 2021, până în noiembrie 2022, din lună în lună tot făceam apel la Guvern să ne ajute sau să ne dea bani sau să ne permită să ne împrumutăm, ca să rezolvăm problema asta.

Şi abia în noiembrie 2022, deci după un an, ni s-a permis să ne împrumutăm, în condițiile în care Bucureștiul are tot atâtea apartamente la sistemul centralizat cât au toate localitățile împreună. Dar acestor localități li s-au dat de la Guvern 800 de milioane de lei, iar nouă ni s-au dat 6 milioane de lei.

Am tot solicitat, am tot solicitat şi nu am reușit să avem discuția asta. Ce pot să spun? Mă duceam la ministrul de finanțe, care era de la PSD şi el ridica din umeri şi îmi spunea că e o decizie politică şi să mă duc mai sus.

Şi eu tot încercam să mă duc mai sus. (…) Eu mă şi duceam numai că nu aveam un receptor acolo”, a afirmat Nicușor Dan, la .

miercuri, cu ocazia lansării candidaturii medicului Cătălin Cîrstoiu, că. de când a preluat funcția de premier, edilul general nu l-a căutat niciodată.

“După 32 de ani de la Revoluţie, vedem în continuare cum se fac drumuri, cum nu avem căldură, cum vorbim de termoficare, cum vorbim de fiecare copac din pădure, dar pierdem perspectiva.

De cât timp sunt prim-ministru, nu m-a căutat niciodată primarul general al Capitalei. Ce poţi să construieşti? Dacă domnul primar general ar fi venit la mine, categoric că, împreună cu echipa guvernamentală, am fi căutat soluţii”, a afirmat președintele PSD.