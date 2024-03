Nicușor Dan spune unde vor merge voturile PSD pentru Primăria Capitalei. „Piedone e departe de a fi antisistem”

Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, a declarat că estimează că, la alegerile pentru Primăria Generală, electoratul PSD va fi scindat între Cătălin Cîrstoiu, candidatul oficial al Coaliției, și Cristian Popescu Piedone.

Electoratul PSD, împărțit între Cîrstoiu și Piedone

Nicușor Dan a estimat, joi, că, la pentru Primăria Capitalei, electoratul PSD va împărți voturile între candidatul oficial al Coaliției, medicul Cătălin Cîrstoiu, și actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.

ADVERTISEMENT

„Eu am fost votat de un public de dreapta, parte din acest public mă simpatizează, ei intenționează să mă voteze. Am avut 30 – 35%, 39% în ultimul sondaj. Avem un partid mare pe partea stângă, PSD, care are intenție de vot 30-35%. Am spus mereu că, fiind alegeri într-un singur tur, bătălia se va da între mine și candidatul PSD.

Acum se întâmplă că avem doi candidați PSD, adică unul susținut de partid și cumva unul susținut de electoratul PSD. O să vedem săptămânile următoare cum se va împărți electoratul PSD între cei doi candidați”, a declarat Nicușor Dan la , referindu-se la Cătălin Cîrstoiu și la Cristian Popescu Piedone.

ADVERTISEMENT

Piedone, tot omul PSD, spune Dan

În opinia primarului general, contracandidatul său de la face parte tot din „sistem”. „El de acolo vine. Fiul lui e deputat PSD, nu? Are majoritate cu PSD la Consiliul Local Sector 5”.

„Ce pot să spun mai mult… E un candidat cu o oarecare, cum să zic, imagine, dar departe de a fi antisistem, dimpotrivă, e întruchiparea unui fel de a fi în sistem”, a mai spus primarul general despre Piedone.

ADVERTISEMENT

Cîrstoiu va fi controlat de partid, nu invers

În privința medicului Cătălin Cîrstoiu, Nicușor Dan a spus: „Domnia sa i-a lădat pe primarii Firea, Oprescu, chiar în conferinţa aia de lansare. Şefa lui de campanie e doamna Gabriela Firea, a zis că-i preia ideile din program. Adică, nu e acel candidat PNL, de dreapta, pe care simpatizanţii PNL, alăgătorii PNL să-l urmeze”.

Nicușor Dan a mai spus că, în eventualitatea în care Cîrstoiu va ajunge la Primăria Capitalei, el va fi cel care va fi „controlat” de PSD și nu invers, și că susțierea acordată de partid medicului este „un fel de-al PSD-ului de a se ascunde în spatele unei interfeţe”.

ADVERTISEMENT

„El va fi susţinut de o listă comună PSD- PNL, de consilieri, în care o pondere mai mari o vor avea consilierii PSD. E un fel de-al PSD-ului de a se ascunde în spatele unei interfeţe care poate să aibă anumite calităţi, dar mi-e greu să cred, în ipoteza în care ajunge primar, el controlează PSD şi nu PSD îl controlează pe domnia sa”, a spus Dan.