Nicușor Dan spune cine se va înfrunta, de fapt, pentru Primăria Capitalei. Ce au de ales bucureștenii pe 9 iunie

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, le-a transmis, marți, bucureștenilor, că, la alegerile locale din 9 iunie, unei „administrații oneste” i se va opune una „a jafului din banii publici și a mafiei imobiliare”.

Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, le-a transmis locuitorilor Capitalei că la alegerile locale din 9 iunie se vor înfrunta o „administrație onestă”, adică a sa, și „una a jafului din banii publici și a mafiei imobiliare”.

„Dragi bucureșteni, pe 9 iunie avem alegeri locale. Alegerea este una între o administrația onestă și una a jafului din banii publici și a mafiei imobiliare”, a declarat Nicușor Dan, într-un material filmat, pe pagina sa Facebook.

Nicușor Dan: „Am scos Primăria din faliment”

În material, primarul general a enumerat mai multe realizări ale mandatului său, afirmând că a scos Primăria Generală din faliment, a înlocuit porțiuni întregi din sistemul de termoficare al Capitalei, a regularizat deversările poluante ale canalizărilor și a finalizat stația de epurare de la Glina.

„În trei ani, am scos Primăria din faliment, am schimbat 110 kilometri de termoficare, mai mult decât administrația PSD în 12 ani. Am terminat, după 48 de ani, stația de epurare de la Glina și, în sfârșit, canalizările noastre nu mai poluează Dunărea și Marea Neagră”, spune primarul general.

Bucureștenii folosesc mai mult transportul în comun

În continuare, Nicușor Dan a vorbit despre noile , troleibuze și autobuze, în contextul necesității de a electrifica parcul transportului public bucureștean pentru reducerea poluării, spunând că locuitorii capitalei folosesc acum mai mult serviciile STB.

„Am adus o sută de tramvaie, o sută de autobuze electrice, o sută de troleibuze, toate din bani europeni și noi, bucureștenii, folosim cu 40% mai mult transportul public” spune Dan.

Alegerile din 9 iunie, „despre valori”

Primarul general mai spune că a „oprit mafia imobiliară”, printre alte obiective atinse, dar că alegerile locale din 9 iunie sunt despre „valori” pe baza cărora copiii să trăiască în București și în .

„Am investit în spitale, am investit în parcuri, am refăcut locuri de joacă. Am oprit mafia imobiliară care ar fi sufocat și mai mult orașul. Am fost mai aproape unii de alții la străzi deschise. Am deblocat marile documente de urbanism și transport pentru viitorul Bucureștiului.

Dar alegerile din 9 iunie sunt mai mult decât despre conducte și tramvaie, sunt despre valori, acele valori care să-i facă pe copiii noștri să vrea să trăiască în București și în România. Decidem împreună dacă continuăm pe calea legalității, a corectitudinii, sau ne reîntoarcem la furt și impostură. Suntem prea mulți oameni onești în București ca să nu reușim”, a mai spus Nicușor Dan.