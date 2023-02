Nigerianul Funsho Bamgboye, în lotul Rapidului pentru meciul cu FC Voluntari: „Trebuie să se acomodeze cu presiunea din Giulești!”. Video

, iar Adrian Mutu nu concepe decât victoria în Giulești împotriva lui FC Voluntari.

Adi Mutu, mesaj clar pentru jucătorii Rapidului înainte de meciul cu FC Voluntari: „Vom da 100% pentru a câştiga în faţa suporterilor noştri”

Antrenorul Rapidului a susținut o conferință de presă înainte de meciul din etapa a 24-a din SuperLiga împotriva Voluntariului: „Vrem să câştigăm mâine, să dăm continuitate rezultatelor bune şi să ne asigurăm cât mai repede matematic obiectivul. Vom da 100% pentru a câştiga în faţa suporterilor noştri, sper să reuşim”.

ADVERTISEMENT

Ilfovenii au fost o nucă extrem de tare pentru CFR Cluj chiar și în Gruia, iar Mutu nu îi subestimează pe jucătorii lui Liviu Ciobotariu: „Va fi dificil mâine pentru că FC Voluntari e o echipă care se apără foarte bine. Am văzut şi etapa trecută, împotriva celor de la CFR, că au făcut multe minute foarte bine faza defensivă şi au luat un gol din ghinion cu CFR, după părerea mea.

Ei vor încerca să se concentreze pe faza defensivă şi apoi să ne surprindă pe contraatac. De aceea trebuie să fim atenţi, au şi jucători care pot oricând să ne surprindă”, e de părere „Briliantul”.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu despre relația cu Liviu Ciobotariu și noul transfer al Rapidului: „Este în lot”

Adrian Mutu nu a putut uita faptul că are o relație specială cu antrenorul lui FC Voluntari: „Eu cu Ciobotariu suntem prieteni de peste 20 de ani. Eu îl apreciez foarte mult ca antrenor.

Anul trecut a făcut multe lucruri bune cu Voluntari şi de multe ori a fost cel mai bun antrenor din Ligă pentru că s-a autodepăşit pentru ceea ce însemna potenţialul echipei sale la acel moment”.

ADVERTISEMENT

, iar jucătorul ar putea să își facă debutul pe Giulești cu FC Voluntari: „El joacă extremă stânga sau dreapta, este în lot pentru această partidă, însă are nevoie să se adapteze puţin la fotbalul nostru.

Trebuie să se obişnuiască şi cu stadionul nostru, cu suporterii, cu presiunea care e pe Giuleşti”, a concluzionat Adrian Mutu.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu îi atacă pe cei de la U Cluj: „Au decis schimbarea terenului imediat după meciul nostru”

Adrian Mutu îi acuză pe cei de la U Cluj că , iar brusc s-au mutat la Mediaș: „Apropo, am fost neplăcut surprins să văd că cei din conducerea lui U Cluj au decis schimbarea terenului imediat după meciul nostru. Ar fi fost frumos să o facă și înaintea meciului de Cupă și cel din campionat. Anumite lucruri țin și de un anumit tact.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă pe cei din club i-a deranjat, dar pe mine m-a deranjat această știre. Am rămas neplăcut surprins. Având următorul meci cu o echipă de sub ei în clasament, vor teren bun. Cu noi au preferat acel teren impracticabil. Cel din Cupă a fost și decisiv! Am ratat acolo un obiectiv.

Ori joacă în continuare la Cluj, ori să schimbe pentru toată lumea de la începutul sezonului, nu pe parcurs, așa cum le convine lor. Vreau să trag un semnal de alarmă către cei care decid!”, a surprins antrenorul giuleștenilor.