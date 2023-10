Niță nu l-a lăsat pe „Nico” să răspundă la întrebarea „Stan, noul Niculae?”: „Nu are decât fizicul lui”

Probabil cel mai categoric, în această privință, este Robert Niță, cel care nu crede că Stan poate face față momentan la cel mai înalt nivel. Cu toate acestea, fostul atacant al Rapidului crede că peste câțiva ani Stan ar putea ajunge ”la nivelul lui Pele”, însă în acest moment comparația între Stan și Niculae e forțată.

Niță nu l-a lăsat pe „Nico” să răspundă la întrebarea „Stan, noul Niculae?”

”Nu! Ce să spună, e președinte! Ce să spună? Cum argumentez? Eu am fost la două trei meciuri, că mă duc și eu la meciuri. L-am văzut pe Stan, l-am văzut și la televizor. Cu UTA, l-am văzut și acum 20 și ceva de minute, doar fizicul îl are de la Niculae.

Eleganța în alergare nu o are, ăsta alerga frumos pe vârfuri, Stan aleargă mai pe călcâie. N-are șutul de la distanță a lui Niculae, n-are plasamentul. Poate peste 5 ani o să fie Pele, în viitor cine știe, ferească Dumnezeu!

Și cu capul și cu pieptul. Tu ai fost Niculae. Cu Hizo veneau, făceau lansate separat, din punctul meu de vedere e altceva. Nu sunt eu un mare scouter. Spun ca suporter și unul care a dat cu piciorul în minge. Nu poți să compari, Nico era puțin mai mare când era la Rapid. Păstrând proporțiile și cât de cât perioada de vârstă, eu zic că nu e momentul ăsta.

Poate îi dă Bergodi încredere, dă 17 goluri într-un campionat și e mai bun ca Nico. Momentan, să mai spun ceva, e presiunea mare pentru copilul ăsta să joace titular la Rapid, în momentul de față. E foarte greu de gestionat. De la un copil care se așteaptă să fie Rrahmani”, a transmis Robert Niță.

La rândul său, Daniel Niculae a mărturisit că Alex Stan este un talent pur care are nevoie de multă vreme pentru a ajunge la un nivel înalt, în condițiile în care la 17 ani încă juca fotbal la nivelul diviziei a 4-a. ”Suntem două tipologii total diferite. E tânăr talentat, care poate ajunge departe, copil foarte cuminte. Lovește mingea foarte bine. O să vezi, și cu stângul și cu dreptul.

Niculae: Când era Mutu antrenor, spune Mutu la un moment dat, că sunt lucruri care te ajută la joc, sfaturi. Greșește o poziționare (n.r. Stan), o pasă, spune Mutu, hai mă Alex ce-i așa greu, zici că n-ai mai jucat în viața ta. Și el spune, Mister chiar nu am jucat.

E talentul brut, luat de la liga a 4-a, adus la Academie…A crescut foarte mult. Să ajungi în lotul primei echipe foarte greu, conjunctură, conjunctură. E copil cu foarte multe calități”, a transmis președintele celor de la Rapid, în cadrul emisiunii Suflet de Rapidist.

Este Stan noul Niculae?