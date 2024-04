Nodirbek Abdusattorov, campion olimpic la șah, vine la București în iunie! Ce asemănări a găsit între sportul minții și fotbal

Locul 4 în clasamentul FIDE, la doar 19 ani, Nodirbek Abdusattorov nu mai are nevoie de nicio prezentare în lumea șahului. Primul mare rezultat al carierei l-a obținut în decembrie 2021, când devenea campion mondial de șah rapid, în fața lui Magnus Carlsen.

Apoi, în 2022, a continuat să uimească lumea șahului. A condus reprezentativa Uzbekistanului spre o victorie neașteptată la Olimpiada de Șah. 2024 va aduce pentru el participarea în premieră la Grand Chess Tour, cel mai tare circuit anual de șah. Prima etapă este în luna mai, la Varșovia, iar a doua este programată în luna iunie, la București.

Abdusattorov va fi prezent la ambele turnee și este gata să își arate clasa în fața unor rivali deja consacrați, ca Magnus Carlsen, Ian Nepomniachtchi și Fabiano Caruana, dar și în fața tinerilor care iau cu asalt lumea șahului. Cum ar fi Praggnanandhaa și .

LinkedIn Superbet oferă interviuri interesante cu participanții la cele trei etape Grand Chess Tour găzduite în Europa. Abdusattorov a vorbit despre pasiunea sa pentru șah, despre asemănările dintre sportul minții și fotbal și a oferit sfaturi pentru șahiștii aflați la început de drum. Pe 8 mai se vor disputa primele meciuri la Superbet Rapid & Blitz Varșovia. Iar Superbet Chess Classic, la București, este programat începând cu 24 iunie. În 2023, FANATIK a realizat , cel mai bun șahist din istorie, fondatorul Grand Chess Tour.

Nodirbek Abdusattorov va concura peste două săptămâni la Superbet Rapid & Blitz Varșovia. Iar în iunie vine la București pentru Superbet Chess Classic

LinkedIn Superbet Foundation: Cum ai ales șahul și cum reușești să rămâi motivat?

Nodirbek Abdusattorov: Am început să joc șah când aveam patru ani. Deci joc deja de 15 ani. Tatăl meu mi-a făcut cadou o tablă de șah și m-a învățat cum să mut piesele. Am început să joc cu el și apoi am început să îl bat. A observat că sunt talentat și m-a dus la un antrenor de șah. Prima mea realizare notabilă a venit în 2011, când aveam 7 ani. Am fost la un campionat al Asiei, la categoria Under 8, și am luat medalii de bronz și argint la șah rapid și blitz.

Apoi am început pregătirea pentru un Campionat Mondial, în 2012, pe care l-am câștigat la categoria mea de vârstă. A fost un pas important pentru mine. Eram primul copil din țara mea care reușește o asemenea performanță la acea vreme. Oamenii din Uzbekistan au început să urmărească șahul cu mai multă atenție și să mă susțin. Le mulțumesc pentru sprijin. Am devenit Mare Maestru în 2017, al doilea cel mai tânăr din istorie la acel moment. Sigur, am mai fost depășit de alții de atunci, dar eu mă refer la acel moment. Faptul că am devenit GM atât de devreme mi-a oferit timp pentru a progresa, dar și acces la turnee mai tari. A fost apoi acea trecere la șahul online, în perioada pandemiei. Ulterior, revenirea la șahul pe tablă mi-a adus ceva probleme.

Rezultatele mele nu au mai fost la fel de bune o perioadă. M-am pregătit mai mult, am fost motivat să progresez. În 2021 am devenit campion mondial la șah rapid, iar din acel moment m-am dedicat în totalitate șahului. În 2022, am câștigat cu echipa națională a Uzbekistanului medalia de aur la Olimpiada de Șah. 2023 a adus și rezultate bune, dar și unele mai puțin plăcute. Per total, însă, am câștigat experiență. Iar acest lucru începe să se vadă în 2024. În luna ianuarie am fost invitat la Grand Chess Tour, o șansă mare pentru mine să joc împotriva șahiștilor de top.

Nodirbek Abdusattorov, despre asemănările dintre șah și fotbal. Cum arată o zi din viața tânărului Mare Maestru

Ce sfaturi ai pentru șahiștii care sunt la început de drum în călătoria lor?

Va fi greu la început, este important să păstrezi o balanță. Dacă vrei să joci la nivel profesionist, cu siguranță ai nevoie de antrenor. De asemenea, sunt multe resurse pentru a putea progresa, precum chess.com și lichess.org, unde poți rezolva puzzle-uri sau studia poziții. Sunt multe materiale disponibile online, dar pe primul loc este munca. Pentru un jucător tânăr este important să aibă 4-5 ore pe zi în care să studieze șah. Dacă vrei ca șahul să fie un hobby, este de asemenea excelent. Vei vedea lucrurile într-un mod diferit, va fi foarte util.

Ne poți descrie o zi obișnuită din viața ta și cum îmbini antrenamentul la șah cu alte activități?

Mă trezesc, iau micul dejun, iar apoi merg la sala de fitness aproximativ o oră, o oră și jumătate. Urmează masa de prânz, iar apoi încep să mă antrenez la șah. Încep de obicei cu două ore de încălzire cu puzzle-uri. Îmi analizez partidele, dar și alte jocuri de la diverse turnee. De obicei iau cina în jurul orei 19, apoi mai lucrez câteva ore la șah. În fine, închei seara la TV, mă uit la un film sau la un meci de fotbal.

Există strategii din șah care se potrivesc și la fotbal?

Eu spun că da. Atât la fotbal, cât și la șah, este foarte important ca la atac să participe cât mai multe piese. De fapt, ai nevoie de piese care să și atace, dar să se și apere. De asemenea, când ai un avantaj trebuie să continui să joci activ. Și asta este o asemănare. În șah, la fel ca și în fotbal, trebuie să profiți de șansele care ți se oferă. Altfel, pierzi tot avantajul.

Abdusattorov cere mai mult sprijin pentru șah la nivel juvenil. Ce modele există în India și Uzbekistan

Ce abilități specifice crezi că dezvoltă copiii datorită șahului?

Copiii își pot îmbunătăți procesul de gândire, la modul general. Pot vedea lucrurile cu mai multă profunzime și să găsească alternative la deciziile pe care le iau. În șah, la fel ca și în viață, ai foarte multe opțiuni. Trebuie să le alegi pe cele mai bune. Copiii pot învăța să gândească în momentele critice. Atunci când analizează un joc, pot observa ce greșeli ai făcut. Așa înveți din greșeli. Datorită șahului poți să dezvolți o gândire bazată pe consecințele ce vor urma. Și astfel te ajută să iei decizii mai mature.

Șahul rămâne foarte popular la nivel global, cu milioane de jocuri în fiecare zi. Cât de important este ca la nivel de guverne și companii să se investească în șah?

Cred că aceste investiții în șah sunt cruciale. Spre exemplu, în țara mea există un program în școli prin care copiii au în fiecare săptămână două ore de șah la școală. În alte țări, cum este India, se investește masiv în șah. Și este de mare ajutor pentru copii, pentru carierele lor. Șahul în Uzbekistan s-a dezvoltat foarte mult după ce am devenit campioni olimpici. Eram ca niște eroi în țara noastră. Am fost întâmpinați de mulți fani la aeroport, fiecare dintre noi a primit cadouri și premii. Investițiile în șah, din partea guvernelor și companiilor, vor aduce profit mai devreme sau mai târziu.