Noi detalii din America Express. Ce au pățit Bie Adam și mama sa: ”Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă”

Peripeții la America Express pentru participanți. Bie Adam și mama ei, Mihaela, au trecut prin momente de panică în timpul competiției.

Bie Adam a povestit că nu puține au fost momentele când dormea cu telefonul de securitate sub pernă, de teamă că i s-ar putea întâmpla ceva, aflându-se uneori în locuri periculoase din America.

Tânăra vloggeriță a mai spus și că s-a speriat atunci când s-a urcat într-o mașină care avea în spate o sabie mare. Totodată, a primit adesea avertismente de la oamenii din zonă să aibă grijă unde și cu ce circulă.

”De câte ori făceam autostopul, oamenii ne avertizau cât de periculoasă e zona, ne sfătuiau să avem grijă în ce mașini ne urcăm și unde dormim și ne povesteau incidente din familiile lor. La un moment dat, am mers cu o mașină care avea o sabie mare în spate!

În Mexic am ajuns, de exemplu, în Romita, una dintre localitățile cele mai riscante din zona respectivă, pe care am traversat-o la pas, cap-coadă, pentru că nu puteam nici să încercăm să facem autostopul, după ceea ce am văzut acolo…”, a transmis Bie Adam.

Vloggerița a recunoscut și că mama sa a fost mai curajoasă decât ea pe traseul de pe Drumul Aurului.

”Mamei i-a fost mai puțin frică decât mie, eu sunt mai panicată. Mă trezeam noaptea și întrebam: Ce se aude? Am dormit cu telefonul de securitate sub pernă, cu mâna pe el”, a mai comunicat Bie Adam.

Când începe America Express

. Competiția va debuta pe micile ecrane în ziua de 15 ianuarie.

Cele 9 echipe de la America Express sunt: Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Bie Adam și mama sa, Mihaela, Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, artista Bruja și amicul ei, Pufeh și gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar.

Echipa câștigătoare de la America Express va ridica atât trofeul emisiunii, cât și cecul de 30.000 de euro. Competiția trebuia să înceapă în toamna lui 2022, dar a fost amânată pentru luna ianurie 2023.