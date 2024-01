Noi detalii în cazul Ferma Dacilor. Patronul a dezvăluit că fiul său a vrut să facă un gest disperat pentru a salva victimele: „A luat o drujbă ca să taie pereții”

Apar noi detalii în cazul incendiului de la Ferma Dacilor. Cornel Dinicu, patronul pensiunii, a ajuns în fața magistraților. El și cum a aflat că Ferma Dacilor a fost cuprinsă de flăcări.

Cazul Ferma Dacilor, ce a mărturisit Cornel Dinicu în fața magistraților

De asemenea, Cornel Dinicu a mărturisit că a încercat să salveze victimele. Ba chiar, fiul său ar fi vrut să facă un gest disperat, sperând că în acest fel va ajunge la copiii prinși între flăcările devastatoare.

Patronul de la Ferma Dacilor era într-un alt apartament, aflat în exteriorul pensiunii. El a spus că a fost trezit din somn de concubina lui, ea fiind cea care a simțit miros de fum. Apoi, a fugit spre clădirea care era cuprinsă de incendiu.

A încercat să intre în interior, dar nu a reușit. De altfel, fiul său a venit cu o drujbă, având intenția să taie pereții din camerele în care se aflau victimele. „În noaptea incendiului, am fost trezit din somn de către concubina mea spre dimineață. Mi-a comunicat că era fum și să merg spre copii.

Mă aflam în apartamentul de la etaj care are o intrare exterioară. M-am trezit în mare viteză, am încercat să pătrund în clădire. Era mult fum și m-am întors în casă după masca de gaz și laternă. Am trecut prin bucătărie și băcănie și erau flăcări. Nu am putut să înaintez.

A apărut fiul meu cu o drujbă pentru a tăia pereții care dădeau în camerele copiilor. Sunt convins că cineva a dat foc. Restaurantul nu era închis pe timp de noapte”, a declarat Cornel Dinicu în fața instanței, conform

Patronul a făcut plângere împotriva companiei de electricitate

Amintim că patronul de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a fost arestat preventiv 30 de zile. În urma tragediei care a dus la moartea a opt persoane, s-a aflat că

Mai mult, ANRE spune că pensiunea era racordată ilegal la curent și conectată la o pompă de apă. Cornel Dinicu susține că incendiul ar fi fost pus de o mână criminală și că își dorește să se afle adevărul.

Totodată, avocatul lui Cornel Dinicu, Iancu Toader, spune că patronul de la Ferma Dacilor a făcut plângere penale împotriva companiei de electricitate. „Domnul Dinicu a formulat şi dânsul o plângere penală. Evident, se va constitui şi parte vătămată, pentru a putea avea acces şi la materialul dosarului.

Pentru că nu avem nici acum acest acces, subsumat acestei credinţe legitime că este o mână criminală şi pentru a se cerceta, evident, în amănunt, toate aceste aspecte pe care dânsul le-a semnalat şi pe care nu… nu ştiu, nu s-a voit să se aducă în spaţul public”, a transmis avocatul lui Cornel Dinicu, potrivit sursei citate.