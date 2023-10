Noile azile ale groazei din Voluntari. Bătrânii mâncau de 10 lei pe zi: ”Dai și tu două felii de margarină și una de parizer”

Bătrânii din noile azile ale groazei descoperite în Voluntari erau hrăniți la limita supraviețuirii, susțin procurorii DNA, în referatul de arestare. Potrivit unor stenograme, oamenii erau lăsați de multe ori la mila angajaților, în timp ce patronul locației cheltuia banii la jocuri de noroc.

Ce se întâmpla cu banii bătrânilor de la azilele groazei

, situate în Pipera și Voluntari, colectau câte 3.500 de lei pe lună de la fiecare beneficiar, însă suma respectivă nu se regăsea nici în condițiile de viață ale acestora și nici în salariile angajaților, care întârzia cu săptămânile.

Într-o stenogramă din de arestare există o discuție între două angajate, care se plâng de faptul că nu au ce să le ofere bătrânilor la micul dejun.

Angajatele nu aveau cu ce să pregătească micul dejun

CLA: Nu i-a lăsat lu’ Sorin aseară bani de pâine?

TD: Nu i-a lăsat. Și pentru micul dejun nu mai e decât margarină și o d-aia de parizer.

CLA: E, dai și tu 2 felii de margarină cu una de parizer.

TD: Păi da, da’ dacă nu am pâine, cu ce să le dau?

CLA: Doamne…Dumnezeule! E, lasă să vină, eu i-am lăsat și eu mesaj „Vezi că n-au pâine de dimineață0”. Și de-aseară i-am zis.

TD: Păi ce, i-a zis cică și Sorin aseară și nu a zis nimic.

CLA: Mda. Ie. Ce să-i faci? Nașpa.

TD: Iară vine, le dau micul dejun la 11.00.

CLA: Spune-le: „Să vină doamna doctor cu pâinea”. Păi? Zici: „N-a venit comanda de pâine și așteptăm pâinea”. Păi? Asta le zici, n-ai ce să le zici altfel decât că n-avem pâine și că tre’ să iei comanda, nu știu când vine.

TD: Bine, mândro, hai.

CLA: Hai.

Oamenii au stat fără tratament câte 3-4 zile

Una dintre angajate le-a dezvăluit procurorilor că achiziționa din propriile fonduri medicamente și alimente pentru bătrâni.

„Întrucât doamna doctor Yasmin nu venea să facă tratamentele, adică nu punea medicamentele în organizatoare pentru a fi date pacienților, am făcut eu acest lucru, în caz contrar oamenii neprimind medicamentele. Arăt că au fost mai multe situații în care doamna doctor Yasmin nu a venit să facă tratamentele și, cum nici eu nu am făcut acest lucru, oamenii au stat fără tratament câte 3-4 zile.

Au fost situații când masa a întârziat pentru că doamna doctor se trezea târziu, mergea târziu la cumpărături și ajungea cu produsele ce trebuiau gătite pe la 10:30 -11:00 la centrul de la catedrală. Întrucât și eu aveam nevoie de timp să gătesc, masa se dădea cu întârziere.

Uneori mâncarea ajungea târziu în Pipera pentru că nu erau mașini cu care să o transporte. Arăt că transportul se făcea cu mașina lui Yasmin sau a lui Iulian.

Arăt că pentru hrana unui pacient pe zi am alocat, atunci când eu am cumpărat produsele pentru gătit, cam 10 lei. Atât mi-am permis eu. Eu am cumpărat din banii mei produsele pentru că Yasmin mi-a spus că nu are bani să îmi dea să cumpăr”, a dezvăluit martora, potrivit referatului de arestare citat de .

Cine sunt patronii noilor azile ale groazei

Medicul rezident Ana Maria Yasmin Dalbuzi și polițistul Damian Iulian Roberto, agent șef la IPJ Ilfov – Poliția orașului Voluntari, au fost arestați pentru 30 de zile, în dosarul noilor azile ale groazei. Cei doi sunt parteneri de afaceri dar și în viața reală. Firma care deținea cele două centre se numește ”Royal Medical Clinic SRL”.