Nora de la Mireasa – Capcanele Iubirii și-a făcut curaj și a povestit calvarul prin care a trecut în adolescență.

La doar 16 ani, a fost la un pas de moarte. A fost bătută, tăiată și filmată în repetate rânduri de către fostul său iubit.

Toți concurenții au fost șocați atunci când au aflat prin ce a trecut Nora. Tânăra a găsit însă puterea de a merge mai departe, iar acum își dorește să-și întemeieze o familie.

ADVERTISEMENT

Nora de la Mireasa a trecut prin clipe cumplite. Ce a putut să-i facă fostul iubit

Concurenții de la au fost șocați când au aflat povestea tristă a Norei. Aceasta a găsit puterea și a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă la vârsta de 16 ani.

“La 16 ani, am avut un iubit. Eram la liceu, a venit, m-a scos de păr din clasă și m-a băgat în mașină. Am fost bătută, tăiată, filmată, tăiată. Am fost bătută crunt.

ADVERTISEMENT

Am fost și violată de el de mai multe ori. Mama mea a văzut că am o vânătaie și nu i-am zis pentru că i-a amenințat pe părinții mei.

Eram mică și am tăcut din gură, aveam doar 16 ani. După aceea, trebuia să îmi aducă ceva lucruri înapoi. M-a luat din fața blocului și m-a bătut foarte tare cu o bâtă. Am ajuns cumva acasă și le-am spus părinților ce s-a întâmplat”, a povestit Nora în

ADVERTISEMENT

Adolescenta a decis să fugă din România pentru a scăpa, apoi și-a făcut curaj și a depus plângere la Poliție.

“Când m-am întors, m-am dus să depun plângere pentru că în casa unde mă ducea erau mai multe camere și totul s-a filmat. Am început un proces cu el. Medic legist și tot”, a mai spus tânăra.

ADVERTISEMENT

Nora este pregătită să-și refacă viața

Nora a trecut cu greu peste momentele cumplite. Tânăra a recunoscut că a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a putea avea o viață normală. Acum, aceasta spune că este pregătită să iubească din nou. Își dorește să găsească un bărbat alături de care

“Mi-am revenit, sunt bine. Sunt o persoană stabilă emoțional, nu mă împiedică trecutul. Eu îmi doresc să plec de aici cu bărbatul vieții mele, cu care să fac un copil și să fiu o mamă model pentru el”, a mai spus Nora.