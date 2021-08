Noua unitate de primiri urgențe a Spitalului Bagdasar Arseni, cea mai modernă din țară, nu poate interna pacienți. Care e motivul

Pe data de 27 mai, președintele Klaus Iohannis vizita Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului ”Bagdasar-Arseni”, cu ocazia Zilei Internaționale a Medicinei de Urgenţă. La acea dată, șeful statului declara că UPU ”se va deschide în zilele următoare”.

”Zilele următoare” au devenit aproape 3 luni. Această nouă unitate medicală, care urma să fie deschisă la scurt timp de la acel moment, are lacătul pus, în ciuda faptului că este dotată la standarde moderne. Managerul unității sanitare, Andi Nodiţ, spune că mai lipsește o autorizație de la ISU.

De ce nu poate primi pacienți noua unitate de primiri urgențe a Spitalului Bagdasar Arseni, cea mai modernă din țară. Explicațiile conducerii

Managerul spitalului afirmă că a fost vizitată de Iohannis şi de reprezentanți ai serviciului de medicină de urgenţă din Bucureşti pentru că atunci s-a marcat Ziua Internaţională a Medicinei de Urgenţă. În acel moment, lucrările erau practic la final.

Ulterior, până la începutul lunii iunie, a fost o perioadă până când s-a putut semna procesul-verbal de recepţie între Primăria Sectorului 4, în calitatea sa de contractor al lucrării, şi spital, în calitate de beneficiar.

Apoi au început demersurile pentru finalizarea documentației necesare autorizării de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, explică managerul, conform .

Nodiț mai spune că documentaţia a durat mult mai mult din diferite motive, precum concediu de odihnă al celor implicați în elaborarea documentației, iar dosarul depus la ISU ”a fost extrem de voluminos – undeva la 2000 de pagini”.

În final, peste toate acestea a mai apărut o problemă: o parte din cablurile existente în construcţie, fabricate de o firmă din Polonia, nu au avut de la început certificat pentru rezistenţă la substanţe periculoase, ci numai pe cel de rezistenţă la foc.

”Peste toate acestea a mai apărut o problemă care părea mică la început, dar pe care nu am surmontat-o până în prezent.

O parte din cablurile folosite în construcţie , cabluri care conduc curenţi slabi, ar fi trebuit să fie, printr-o declaraţie a producătorului lor, o societate comercială din Polonia, ar fi trebuit să fie certificate atât pentru rezistenţă la incendiu , cum şi sunt, cât şi pentru rezistenţă la substanţe periculoase”, a declarat managerul Spitalului Bagdasar Arseni.

Investiție de 3,5 milioane de euro în noua unitate de la Bagdasar Arseni

Unitatea de primiri urgenţe a Spitalului , cea mai modernă din România, a necesitat o investiţie din bugetul local de 3,5 milioane de euro.

Construcția are aproape 1.300 de metri pătraţi, are subsol, parter şi două etaje şi este conectată printr-o pasarelă suspendată, de corpul C al spitalului, la nivelul etajului 2.

În noua structură vor lucra aproximativ 170 de cadre medicale, care în prezent profesează în vechea unitate de primiri urgenţe a Spitalului.