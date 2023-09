Noul acționar de la Dinamo explică de ce a ales să se implice: ”Aici mi-am petrecut copilăria”

. Omul de afaceri este încă din copilărie legat sufletește de club, însă nu a avut până acum ocazia să se implice și financiar.

Noul acționar de la Dinamo explică de ce a venit alături de club

Omul de afaceri a povestit într-un interviu că în anii 80 mergea des la meciurile echipei, copilărind cu atmosfera din Ștefan cel Mare. Ionel Augustin ori Gigi Mulțescu se numără printre favoriții săi din copilărie.

Preda spune că în luna mai a primit oportunitatea de a se implica financiar la Dinamo în luna a acestui an, după ce s-a întâlnit întâmplător cu

„Mi-am petrecut copilăria alături de Dinamo, am văzut foarte multe meciuri pe stadion. În primul rând, dintr-un atașament emoțional.

Sunt dinamovist de mic, familia noastră este plină de dinamoviști, am crescut cu echipele lui Dinamo, merg la stadion de când aveam cinci-șase ani, mie Dinamo mi-a făcut copilăria frumoasă!

Am prins acele echipe din anii 80, cu Augustin, Mulțescu. Performanțe frumoase, rezultate memorabile. Am rămas aproape de Dinamo, la Dinamo am făcut și sport o perioadă, am continuat în limita timpului pe care l-am avut la dispoziție după ce am început cariera profesională să mai merg la meciuri, să mă țin informat cu ce se întâmplă la Dinamo și cu fenomenul acesta.

În luna mai, m-am întâlnit cu domnul Voicu la o conferință, total întâmplător, eu eram vorbitor, dânsul era în audiență. La prima pauză de cafea, a venit, am făcut cunoștință, aveam informații din presă că a demarat proiectul Red&White pentru Dinamo și am primit o invitație la meci, m-ați și văzut.

Cu CSA Steaua, undeva în luna mai, apoi am fost la meciul cu FC Argeș, după care am început discuțiile pentru un eventual parteneriat”, a spus Sorin Preda, la

Cine este Sorin Preda?

Sorin Preda este CEO și fondator al companiei Global Vision. Înainte, a fost manager al operatorului de telefonie Connex. A studiat atât în țară, la Universitatea Politehnică din București, cât și în străinătate, la The Open University UK.

Se implică des în proiecte caritabile, fiind membru onorific al Hospice Casa Speranței. De asemenea, datorită performanțelor firmei Global Vision, acesta a fost inclus în lista celor 30 de antreprenori români care au construit afaceri solide și corecte în România.