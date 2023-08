Mereu pe spatele altora. De aici provin banii investiți de Red & White la Dinamo!? Avansul pe axa Voicu – Pavel cu alură de împrumut mascat

Pe 8 mai 2023, Eugen Voicu anunța, public, faptul că în compania Red & White, pe lângă domnia sa și Andrei Nicolescu, membri fondatori, urmează să intre alți 3 noi acționari: „Dan Gătăianțu, Claudiu Florică și Bogdan Pavel”. În următoarele zile, exact acest lucru s-a întâmplat, Florică și Pavel intrând în Red & White prin intermediul a două firme pe care le controlează. Este vorba despre Synotech (Florică) și Team Sport (Pavel).

Întrebare pentru Eugen Voicu: De unde provin banii investiți de Red & White la Dinamo?

În urma acestor mișcări, în data de 14 iunie 2023, acționariatul arăta așa:

Eugen Voicu: 49,3%

Andrei Nicolescu: 32,3%

Dan Gătăianțu: 3,4%

Team Sport Management SRL: 10%

Synotech Global Services România SRL: 5%

În numele transparenței, obligatorie în cazul unui club atât de mare precum Dinamo, întrebarea este: câți dintre cei de mai sus sunt investitori reali!?

Prezint astăzi resortul din spatele întrebării, în ideea în care consider răspunsul de interes legitim pentru suporterii clubului.

1. Andrei Nicolescu, avocat de meserie, a recunoscut încă de la început că nu are puterea financiară să susțină Dinamo. În vara anului 2022, acesta apare în actele clubului cu un împrumut în valoare de aproximativ 100.000 de Euro, creanță răscumpărată de Eugen Voicu, zilele trecute, pentru ca Creditor și administrator al clubului, în același timp, nu permitea legea.

2. Dan Gătăianțu a primit cele 3,4% procente în Red & White fără să investească 1 leu in Dinamo. Noul CFO a plătit doar 400 RON, valoarea în sine a acțiunilor.

3. Claudiu Florică a vărsat în Red & White, prin intermediul Synotech Global Services, aproximativ 300.000 de Euro, conform presei centrale, primind în schimb cele 5% procente din acțiuni.

4. Bogdan Nicolae Pavel a investit în Red & White, prin intermediul Team Sport, aproximativ 900.000 de Euro, conform acelorași informații apărute în media. Sunt însă aceștia chiar banii lui Pavel sau i-au fost oferiți „împrumut” de către o companie condusă de Voicu!?

Conform unor informații obținute pe surse, starea de fapt ar putea să ducă înspre o asemenea concluzie. După crowdfunding-ul care urma să îi transforme pe suporteri în investitori, e posibil ca alți oameni să fi investit în RW, fără să știe măcar.

IATĂ FAPTELE

6.10.2022: Eugen Voicu înființează compania „Red & White 2022 Management SA”, împreună cu Andrei Nicolescu, conform datelor de la Registrul Comerțului. Scopul înființării Red & White era acela de a cumpăra acțiunile deținute de Dorin Șerdean la clubul Dinamo. Era nevoie de bani cash, așadar!

În același timp, Red & White a fost prezentat, ulterior, suporterilor, drept un vehicul de investiție pentru Dinamo, în care urmau să fie cooptați mai mulți oameni de afaceri. Era nevoie și de investitori în proiect, imagine care să îi atragă și pe alții să se alăture.

La acea dată, Eugen Voicu ocupa funcția de „reprezentant permanent al preşedintelui consiliului de administraţie (Meta Management Team SRL) al Meta Estate Trust SA.”. „Meta Estate Trust SA” este un fond de investiții în domeniul imobiliar, listat pe Bursa de Valori București.

11.11.2022 (O lună mai târziu): Între Meta Estate Trust SA și Bogdan Nicolae Pavel se încheie un contract de „Promisiune Bilaterală de Vânzare-Cumpărare” pentru un imobil aflat în Sectorul 1 din București. La aceeași dată, se încheie același tip de contract între Meta Estate și o companie controlată de Bogdan Nicolae Pavel, pentru încă un imobil, aflat în același sector. Valoarea totală a celor doua contracte însumează 3,1 milioane de Euro.

Cu alte cuvinte, Bogdan Pavel se angaja să vândă imobilele (apartamente) către compania condusă de Eugen Voicu, atenție, până la data de 31.08.2023.

Meta Estate se obligă să achite un avans în valoare de 1 milion de euro, fără TVA, în termen de „o zi de la data semnării prezentei promisiuni” și 2 milioane de euro, tot fară TVA, „până la 30.11.2022”. Deci în alte câteva zile, doar. Un rest infim, de câteva zeci de mii de euro, urma să fie achitat la data semnării contractelor de vânzare cumpărare, adică peste aproape 1 an. În cazul în care dreptul de proprietate asupra imobilelor nu se mai realiza, din varii motive, vânzătorul trebuia să returneze avansul cu o „penalitate de 1% lunar”, penalitate ce s-ar putea traduce într-o dobândă de 12% anual, în condițiile în care Meta oferea investitorilor săi un randament de 15%.

Dupa modul in care arată, înțelegerea dintre Meta Estate (fond condus de Eugen Voicu) și Bogdan Pavel are alura unui veritabil împrumut acordat acestuia din urma, sub forma de „avans” pentru cele două imobile, în valoare de 3 milioane de euro.

24.02.2023: Red & White cumpără acțiunile de la Dorin Șerdean, devenind acționar majoritar al clubului Dinamo.

14.06.2023: Bogdan Pavel investește câteva sute de mii de Euro în Red & White, devind acționar în această companie (10%).

17.07.2023: Eugen Voicu este îndepărtat de la conducerea Meta Estate Trust SA, aspect confirmat printr-un raport înaintat de companie Bursei de Valori București. Presa de specialitate preia raportul sub forma unui comunicat sec, în care Meta Estate anunță înlocuirea lui Voicu cu o altă persoană. Compania nu a oferit nici o explicație și nici un detaliu.

Până la ora publicării acestui articol, Bogdan Pavel nu a putut fi contactat, în timp ce Eugen Voicu nu a răspuns solicitării de a comenta informațiile.

Să fie Pavel „investitorul ancoră” ce urma să atragă și alți oameni de afaceri în proiectul care suna convingător pentru doi investitori deja!? (Florică și Pavel)

Având în vedere că suporterii dinamoviști merită și trebuie să știe ce se întâmplă cu clubul lor, poate că acționarul majoritar al lui Dinamo clarifică, totuși, lucrurile.

Întrebări pentru Eugen Voicu

1. Câți bani a investit, în total, în Red & White, domnul Bogdan Pavel?

2. Există vreo legătură între banii investiți de Bogdan Pavel în Red & White și banii oferiți drept „avans” de Meta Estate, fond condus până de curând de domnul Voicu?

3. Dacă răspunsul este „da”, se poate spune că investitorii reali sunt, de fapt, investitorii din fondul Meta Estate? Au știut ei asta?

4. Există o legătură între acest „avans” cu alură de împrumut și înlăturarea sa intempestivă din funcția de conducere pe care o deținea la Meta Estate?

5. Poate dezvălui, de asemenea, Eugen Voicu, motivele pentru care în anul 1996 a fost suspendat de CNVM de pe piața de capital?

Sigur, este posibil ca „tranzacția” dintre fondul condus de Eugen Voicu la acea dată și Bogdan Pavel să fi fost doar o coincidență vizavi de implicarea celor doi în Red & White, de aceea îl invit pe domnul prin intermediul Red & White, să facă lumină!