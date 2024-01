Novak Djokovic, ironizat de Rafael Nadal: ”Să-l urmăresc pe Federer m-a mișcat mai mult”

Rafa Nadal a făcut echipă cu Marc Lopez la dublu în turneul de la Brisbane, în partida pierdută cu australienii Max Purcell / Jordan Thompson, scor 0-2 (4-6, 4-6). După meci, spaniolul a acordat un interviu și a vorbit fără perdea despre rivalitatea dintre el și elvețianul Roger Federer, dar și despre sârbul Novak Djokovic.

Novak Djokovic, ironizat de Rafael Nadal: ”M-a mișcat mai mult”

Înainte de toate, Rafael Nadal l-a lăudat pe Novak Djokovic, probabil cel mai bun jucător de tenis din toate timpurile. ” , nu l-a schimbat radical. Împotriva lui Federer aveam o strategie clară, el știa ce vreau, iar eu știam că el avea să se apere. Era ca la șah: când făcea o greșeală, o simțea. Cu Djokovic nu am o tactică clară, a fost nevoie să joc la un nivel foarte înalt pentru a-l învinge”, a mărturisit Rafa Nadal pentru Sportal.rs.

Ulterior, Rafael Nadal a vorbit despre Roger Federer și a simțit nevoia să-l înțepe pe Novak Djokovic. ”De când îmi amintesc, Federer este jucătorul care m-a impresionat cel mai mult, care m-a atins cel mai mult. Să-l urmăresc la treabă pe Federer m-a mișcat mai mult decât să-l urmăresc pe Djokovic. La finalul zilei, tenisul este despre emoții, ele te atrag către sport”, a declarat, sigur pe el, Nadal.

Cât despre rivalitatea dintre el și Federer, spaniolul a avut, din nou, doar cuvinte de laudă la adresa elvețianului. ”A fost datorată combinației de două stiluri contrastante. Ca estetică, eleganță și tehnică, Federer a atins perfecțiunea. Și eu am o tehnică foarte bună, dar nu e același lucru ca estetica. El avea o tehnică incredibilă, reușea lucruri cu o eleganță impresionantă.

, iar un rival cu părul lung și un fizic exuberant a apărut. Eleganța întruchipată contra unui războinic. A fost o combinație unică între personalități și stiluri, iar asta, împreună cu faptul că am jucat multe meciuri în cele mai importante turnee, au transformat rivalitatea noastră în ceva care a trecut dincolo de sport”, a concluzionat Rafael Nadal.

Rafa Nadal s-a întors în circuit după 11 luni

Revenit pe terenul de tenis după mai bine de 11 luni, Rafael Nadal și-a speriat deja adversarii prin forma sa bună. “Mă simt bine, nu mă pot plânge. E mult mai bine decât mă așteptam în urmă cu o lună. E imposibil să mă gândesc să câștig turnee. Dar pot să mă bucur de revenirea în circuit. Nu mă aștept să fiu competitiv. Sper să intru pe teren și să dau tot ce pot.

La început va fi greu. Am un an fără să joc și mă antrenez intens de doar o lună. E o victorie că sunt aici. Mă simt norocos că am primit mult sprijin. Vreau să am ocazia să fiu din ce în ce mai competitiv. Trebuie să accept că lucrurile nu vor fi perfecte la început. Dar trebuie să muncesc în fiecare zi și să am o atitudine bună”, a explicat Rafael Nadal.

Holger Rune, partenerul de antrenament al lui Rafael Nadal, s-a declarat uimit de forma de excepție a lui Rafael Nadal, în ciuda vârstei. “E amuzant într-un fel… după sesiunea de antrenament, am vorbit cu echipa mea. Mi s-a părut că el a jucat incredibil. Am făcut schimburi de mingi, iar el lovea puternic, așa cum a făcut-o întotdeauna.

Apoi am început să jucăm pe puncte, atunci am constatat că se deplasa extrem de bine, alerga foarte repede dintr-o parte în alta a terenului. Cred că intensitatea pe care o aduce pe teren este incredibilă. Am parcurs un presezon foarte încărcat, animat și am avut un final de sezon trecut foarte intens. Cu toate acestea, acum, cu Rafa, am avut probabil cel mai dur antrenament din ultima jumătate de an”, a completat Rune.