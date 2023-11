Nu toată lumea lovește în George Pușcaș: „Să nu uităm că e golgheterul echipei naționale! Va da 200%”

Managerul general al vicecampioanei României consideră că „tricolorii” pot să obțină calificarea din meciul cu Israel, apărându-l și pe George Pușcaș, după ce le-a amintit telespectatorilor că el este golgheterul echipei naționale în momentul de față.

Nu toată lumea dă în George Pușcaș

Mihai Stoica este încrezător înaintea , spunând că jucătorii lui Edi Iordănescu pornesc deja meciul calificați, apărându-l pe George Pușcaș: „Pornim meciul calificați.

ADVERTISEMENT

Nu este suficient, dar cred că vom fi o echipă de răspuns, vom sta mai jos decât suntem obișnuiți și putem să îi prindem pe contraatac. Nici Israel nu e cine știe ce echipă”.

„Pușcaș dacă intră va da 200%… din ceva. Prea ne-am pus toți pe Pușcaș, e până la urmă golgheterul echipei naționale”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Pușcaș e pe drumul lui!”

și a spus că George Pușcaș este pe drumul lui și că nu ia în calcul faptul că lumea îl critică, ceea ce poate fi un lucru bun în anumite situații. Totuși, acesta a remarcat că mulți jucători ai echipei naționale nu au experiență în cupele europene.

„Lui îi place să fie și huiduit, din moment ce își schimbă frizura mereu, înseamnă că nu îi pasă dacă dă cineva în el, pentru că el e pe drumul lui. Nu mi se pare că avem o echipă națională cu experiență la nivel internațional.

ADVERTISEMENT

Stanciu are experiență, Burcă are experiență că a jucat cu CFR la un nivel înalt în cupele europene. Răzvan Marin nu se pune, pentru că nu are experiență în cupele europene. Vom vedea dacă știm să jucăm astfel de meciuri”, a continuat Mihai Stoica.

„Noi l-am fi luat pe Coubiș, dar iată că nu mai avem acces la el. Coubiș se antrena cu AC Milan, cu prima echipă, e puțin mai greu de adus”, a mai spus Mihai Stoica.