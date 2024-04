Eduard Radaslavescu, cel mai eficient fotbalist din România! Câștigă un titlu de campion la fiecare 331 de minute!

FCSB a câștigat titlul matematic, după ce . Bucureștenii au petrecut până în zori cu lăutari, bere, grătar și trabucuri, pe măsura așteptării de nouă ani.

Eduard Radaslavescu, garantul titlurilor

Eduard Radaslavescu (19 ani) are deja două titluri de campion, ambele consecutive. Transferat de FCSB în vara anului 2022, tânărul nu s-a impus la clubul lui Gigi Becali, dar se poate lăuda.

Primul titlu de campion din cariera lui Radaslavescu a fost în sezonul trecut, alături de Farul Constanța. Constănțenii i-au învins pe FCSB la Ovidiu, scor 3-2, după o remontada de zile mari, iar Radaslavescu ar fi câștigat titlul indiferent de rezultat.

Mijlocașul a apucat să joace pentru Farul Constanța, care a triumfat sezonul trecut, iar acum a fost în lotul FCSB-ului. Paradoxal este că Radaslavescu are doar 663 de minute în două sezoane, adică 7,63 meciuri complete!

Statistica îl face cel mai eficient jucător român, care câștigă titluri de campion la fiecare 331 de minute! Cifrele sunt șocante, având în vedere că tânărul jucător a fost adus cu surle și trâmbițe de Gigi Becali. Eduard Radaslavescu este un obișnuit al lotului, dar banca a fost de multe ori locul din care a văzut mare parte din meciuri.

FCSB, titlu după nouă ani

FCSB a cucerit titlul de campioană, după o secetă de nouă ani, de când Costel Gâlcă, actualul antrenor al Universității Craiova, câștiga tripleta. Bucureștenii aveau nevoie de doar un punct contra lui .

“Trebuie să îi felicităm. Au dominat campionatul. Echipa cea mai bună. Noi, ca celelate cluburi, am avut fluctuațîi, nu am avut o linie. Astăzi am încercat, am vrut, ne-am dorit, dar au fost puține realizări. Puteam să facem, cred eu, mult mai mult dacă nu eram așa de precipitați.

Cred că noi ar trebui să vorbim mai puțin și să felicităm adversarul, FCSB-ul, care e campioana României și merită felicitări. A fost o luptă foarte grea în play-off, întâlnești numai echipe puternice“, a spus Gheorghe Hagi la conferința de după meci.

, unde rețelele de socializare au fost pline cu live-urile jucătorilor lui Charalambous. FCSB-iștii au fost acompaniați de Alex Botea, un celebru manelist, care a dat tonul petrecerii cu artificii, bere, grătare, trabucuri.