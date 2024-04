Nuntă mare în showbiz-ul românesc! După show-ul de la Antena 1 au decis să spună marele ”Da”

Lino Golden și Delia au decis, în urmă cu puțin timp, să își unească destinele. Cei doi s-au căsătorit civil, iar alături au cei mai apropiați prieteni ai lor.

Lino Golden s-a căsătorit cu Delia! Vedeta a spus marele ”Da”

Radu Cârstea, a decis să facă marele pas și să se însoare. Cea care l-a făcut să renunțe la burlăcie este Delia, o tânără cu care se iubește de mai mulți ani deja. De altfel, în noiembrie 2023, Lino o cerea în căsătorie pe frumoasa brunetă.

Iată însă că acum a venit momentul ca cererea făcută acum șase luni să se concretizeze. Iar Lino Golden și Delia, conduși de amicii lor apropiați, s-au căsătorit civil. El, îmbrăcat complt în negru, într-un costum de fițe, iar ea, cu o rochie albă care îi punea în evidență decolteul, s-au prsezentat în fața ofițerului de Stare Civilă.

După ce au devenit, oficial, soț și soție, de prietenii lor, au plecat la petrecere. Evenimentul a avut loc în Cernica, într-o sală de evenimente de lux din localitatea lipită de București.

Acolo, din informațiile apărute până acum și postate de amicii lor pe conturile de socializare, a fost un chef în toată regula. Iar lumea s-a distrat de minune, până dimineața.

Lino Golden și Delia au impresionat la Power Couple, la Antena 1

Lini Golden și Delia au parrticipat, ca și cuplu, la show-ul Power Couple de la Antena 1. Acolo, deși nu erau căsătoriți, și-au dat seama că sunt, pe bune, un cuplu cât se poate de sudat. Și, de altfel, au și luat decizia să facă pasul cel mare.

”Power Couple este un test al rezistentei, inteligenței, al lucrului în echipă și al răbdării, în urma căruia am învățat multe lucruri unul despre celălalt, pe care, fără această experiență, nu am fi avut niciodată șansa să le descoperim. Am trecut prin emoții la care nu ne-am așteptat și ne-am privit cu alți ochi încă după primele probe”, spunea Lino Golden, conform Spynews.

Cum filmările au avut loc în toamna trecut, nu a fost mare mirarea că, după ce s-au întors s-au logodit. Și, de atunci, cei doi sunt nedespărțiți, iar mesajele pe care le schimbă pe conturile lor de socializare sunt cât se poate de sugestive.

”La mulți ani, logodnica mea, partenera mea de viață, te iubesc cel mai mult din lume. Știu că mâine e ziua ta, am zis să fiu primul”, a scris Lino Golden, acum ceva vreme, pe rețelele de socializare, pentru Delia. Iar inimioara, romantic, a apărut imediat…

Conform dezvăluirilor făcute de cei doi, Lino Golden și Delia s-au cunoscut prin intermediul Instagram. El recunoștea, în emisiunea Power Couple, că a fost cel care a făcut primul pas în a-și arăta dorința de a fi împreună. Iar ”manevra” i-a reușit, într-un final.