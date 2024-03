Bombă în showbiz! Lino Golden vrea să se împace cu Alex Velea: ”Influențat negativ”

După ce anul 2020 a izbucnit un scandal monstru în marea familie de la Golden Boy, relația dintre Alex Velea și „fii săi adoptivi” rupându-se aparent definitiv, Lino Golden a aruncat bomba. Tânărul a spus de la ce a pornit, de fapt, cearta și a recunoscut că-i este dor de mentorul lui.

Lino Golden a spus adevărul! Îi este dor de Alex Velea

Lino Golden, pe numele său real Radu Cârstea, a făcut mulți ani parte din familia, profesională a lui Alex Velea. El și Mario Fresh au fost considerați „băieții adoptivi” ai artistului, petrecând aproape tot timpul împreună.

ADVERTISEMENT

Dar, în 2020, a izbucnit un scandal uriaș. Tinerii artiști l-au lăsat cu ochii în soare pe Alex Velea. N-au mai ținut cont nici de contract, pe care cântărețul l-a rupt ulterior, și au plecat de lângă el. Nu oricum, ci cu acuzații grave aruncate în urmă.

De ambele părți s-au spus cuvinte grele. „Nu mai încerca să îndulcești situația și să te victimizezi cum ai făcut toată viața. Te-am ferit prea mult de insucces, frustrări și bătăi (pe care tot tu, bătăușule, le-ai generat).

ADVERTISEMENT

În schimb, ți-ai băgat frații la ‘înaintare’ după ce i-ai ‘îmbârligat’ să se certe cu toată lumea cu care aveai DOAR TU probleme. Te-ai înjurat de morți, de familii cu acest boschet de periferie, zis și Abi, ca mai apoi să fie fratele tău… Nu te mai cunosc, noi nu te-am crescut și învățat așa”, scria Alex Velea pe Instagram de ziua lui Lino Golden în 2020, în loc de urare de „La mulți ani!”.

„Mai am momente în care l-aș suna”

Toate au făcut ca în urmă cu un an, Lino Golden să ia o decizie radicală: și-a acoperit tatuajul cu chipul lui Alex Velea. Însă, timpul care a trecut l-a făcut să vadă altfel lucrurile. Nu mai este un copil și chiar , cu care și-a testat relația la Power Couple, astfel că acum recunoaște că-i este dor de cel care i-a fost sprijin atâția ani.

ADVERTISEMENT

„Da (îi este dor, n. red.), pentru toate momentele frumoase. Pentru că m-am maturizat și am văzut situația altfel, a trecut niște timp peste situație…. Mi-am realizat și eu greșelile.

Evident, că am avut atâția ani de apropiere extrem de mare. Mai am așa niște momente în care l-aș suna. Să zic, ‘Hai, bă, unchiule, să ne vedem!’. Dar, mna…”, a declarat Lino Golden, în cadrul emisiunii

ADVERTISEMENT

De altfel, Lino Golden este de părere că și Alex Velea a revenit, probabil, la sentimente mai bune și că nu îi poartă pică. „Cred și el… Bine, el oricum e om matur, dar cred că i-a mai trecut și lui, sincer, cred că nu mai este așa (supărat, n. red.)”.

De la ce a pornit, de fapt, cearta dintre Lino Golden și Alex Velea: „Am fost influențat negativ”

venite din partea tinerilor pe care i-a crescut și le-a creat un nume în industrie.

Acum, Lino Golden și-a recunoscut partea de vină și a susținut că, real, el nu a avut o problemă cu Alex Velea. În schimb, s-a lăsat influențat de „cealaltă parte” și a ajuns să-și regrete decizia.

„Pe scurt, cearta mea cu el nu a pornit din cauza mea. A pornit din cauza altcuiva de lângă mine. Eu a trebuit să aleg între el și altcineva. Pentru că am fost influențat negativ de cealaltă parte, am ales să ascult mai mult de partea aia și nu de el și…

A fost o ceartă între Alex și cineva din formula noastră. Când persoana aia părăsise grupul, eu încă eram cu Alex. Și nu știu ce a fost în mine, atunci. Și acum regret, sincer, decizia mea”, a dezvăluit Lino Golden despre debutul scandalului cu Alex Velea.

„N-am nici unde să-l caut”

Lino Golden a subliniat că nu a vorbit niciodată cu artistul despre ceea l-a deranjat și că acum se teme să-l caute, chiar dacă își dorește, fiind conștient că ar putea fi respins sau chiar să nu fie băgat, deloc, în seamă.

„N-am apucat să avem o discuție așa. Amândoi suntem vulcanici și s-a aruncat direct, așa, o mini ceartă și, pur și simplu, s-a dus departe situația. Bine, eram mult mai mic. Regret acum, dar atunci, aia probabil era gândirea mea și am acționat. M-am lăsat influențat. Chiar îmi pare rău.

Uneori îmi vine să fac niște pași, așa… Nu poate să plece doar de la mine. Eu aș încerca, dar nici n-am unde să-l caut, de exemplu. Pe Instagram mă are la block. Numărul lui îl am, dar uneori îmi e că nici nu-mi dă seen. Este un feeling dubios”, a explicat Lino Golden.