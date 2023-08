O actriță celebră explică de ce și-a dat demisia din funcția de director: ”Mincinosul știe”

Oana Maria Dragne, tânăra și talentata actriță de la Teatrul Elisabeta, dezvăluie, în exclusivitate, motivul pentru care a demisionat din postul de manager al Teatrului ‘Tudor Vianu’. Aflăm de unde a plecat și cum a ajuns să joace teatru și să cânte, chiar dacă nimeni nu i-a dat vreo șansă.

Actrița Oana Maria Dragne făceam naveta, zilnic, 24 de kilometri

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, actrița Oana Maria Dragne dezvăluie, în premieră, motivul pentru care nu a interesat-o niciodată ce spune ‘gură lumii’. De la munca pământului, frumoasa actriță a ajuns să-și urmeze visul și să fie, pentru o perioadă de aproape 2 ani, poate cel mai tânăr manager de teatru.

Oana Maria Dragne vorbește sincer despre prietenia și invidia din lumea artistică și despre cum mergea, zilnic, 24 de kilometri pentru a ajunge la liceu. Aflăm că niciodată nu s-a simțit celebră, că se consideră abia la început de drum și ne spune cum ar trebui să fie bărbatul perfect pentru ea.

Oana Maria Dragne: “Am avut o ambiție nebună de a face ce simt”

Oana Maria Dragne a fost, până de curând, managerul Teatrului ”Tudor Vianu” din Giurgiu. Frumoasa actriță ne vorbește despre responsabilitățile acestui job și cum a reușit să nu lase garda jos niciodată.

“Nu m-a speriat atât de mult încât să nu o fac. Bineînțeles că au existat gânduri care ar fi putut să mă saboteze dacă lăsam garda jos, dar m-am concentrat pe scopul pe care îl aveam. E destul de greu să elimini niște pattern-uri, în cazul meu o femeie tânără într-o funcție de conducere. Exista constant pericolul de nu îndrăzni, de a permite gândurilor de genul ‘nu poți!’, ’vor râde de tine’, ’ești prea tânără, nu te bagă nimeni în seamă’ să mă influențeze.

Cred că mereu am avut o ambiție nebună de a face ce simt, indiferent cât de nepotrivită pentru acel ceva ar crede societatea că sunt. De altfel, faptul că eram cea mai tânără directoare de teatru a atras și o mulțime de oameni încântați de idee și curioși să descopere un alt stil de a conduce un teatru”, declară Oana Maria Dragne, in exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Mincinosul știe că e mincinos”

Despre cum a reușit să nu să ‘închidă’ gura lumii, aflăm chiar de la Oana Maria Dragne. Cu timpul declară ca a învățat că presa s-a împărțit în două: cei care nu au ajutat-o și cei care au făcut-o.

“Nu știu dacă am reușit să închid gura lumii pentru că nu m-am focusat niciodată pe asta. Am considerat întotdeauna că e o risipă de timp și energie. Pe lângă asta, am știut și îmi mențin părerea, că cei care au scris știu foarte bine cât adevăr conțin articolele lor. Mai exact, mincinosul știe că e mincinos, de ce să încerc să-i demonstrez ceva ce știe deja?

Au existat, însă, și oameni de presă care m-au sprijinit din prima clipă și chiar m-au ajutat să promovez tot ce se petrecea la teatru. Cred că aceștia din urmă au jucat un rol important și tocmai de aceea am ales să le acord atenția și recunoștința mea ori de câte ori am avut ocazia”, declară frumoasa actriță.

“Societatea în care trăim pune frumusețea într-o lumină nepotrivită”

După destulă experiență căpătată la o vârstă destul de mică, tânăra actriță este de părere că frumusețea, în funcții de conducere, nu reprezintă deloc un avantaj. Societatea cataloghează majoritatea femeilor frumoase ca fiind ori necinstite ori mai puțin muncitoare.

“Indiferent de meseria pe care o alegi, orice calitate și chiar și defect poate fi un atu. Depinde foarte mult de cât ești de autentic și sigur de ceea ce vrei să faci. Societatea în care trăim pune destul de des frumusețea într-o lumină nepotrivită, cel puțin în cazul femeilor. Ba mai mult de atât, este o calitate singulară, care elimină orice altă virtute. Dacă ești frumoasă sigur ești mai puțin deșteaptă, dacă ești frumoasă sigur ești prea puțin cinstită, dacă ești frumoasă sigur muncești puțin.

Într-o societate care are puternic înrădăcinate aceste credințe, frumusețea nu ar fi un atu dacă vorbim de funcții de conducere. Ți se pune o ștampilă nefavorabilă din prima. E foarte important să te cunoști pe tine însuți/însăți, să știi foarte clar care e scopul tău ca să poți învăța cum să folosești toate instrumentele pe care le ai într-un mod cât mai corect”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Oana Maria Dragne.

“Vindeam brânză în piață”

Frumoasa actriță își amintește că, la 8 ani, s-a îndrăgostit de Cătălin, un băiat . De asemenea ne spune ce a trebuit să vândă ca să-și câștige primii bani.

“Cred că am câștigat primii bani lucrând la un magazin de brânzeturi. Vindeam brânză în piață. Din primii bani i-am cumpărat mamei o rochie cu flori albastre, de ziua ei.

Nici nu luasem salariul, dar doamna la care lucram m-a văzut uitându-ma insistent la magazinul de vis-à-vis unde era expusă rochia. Din câteva întrebări a aflat oful meu și s-a oferit să îmi dea o parte din bani mai devreme. Asta se întâmpla imediat după ce am terminat liceul”, ne spune Oana Maria Dragne.

“Intrasem parcă într-o transă”

Frumoasa actriță mărturisește că nu a renunțat la muzică și la proiectul muzical UNA, dat că teatrul a solicitat-o foarte mult în ultima perioadă. Timp de aproape 2 ani dorința de a dezvolta acel teatru a consumat-o foarte mult.

“În suflet și în spirit nu am lăsat muzica nicio clipă, mintea însă a fost pentru 1 an și 7 luni dedicată teatrului. Trăiam teatru, respiram teatru, mâncam teatru, visam teatru. Intrasem parcă într-o transă, am lăsat dorința de a dezvolta acel teatru să mă consume foarte mult. De aceea m-am întors nu la UNA, ci la Oana.

Am făcut tot ce am putut ca teatrul să fie într-un loc sigur, pregătit cu armele necesare progresului și m-am întors la muzică, la artă, la mine însămi. Spun artă pentru că nu este vorba doar de muzică, ci și de teatru, design, orice formă de creație.

Arta este cu mine pentru că așa s-a dorit de sus. Mi-a pus-o Dumnezeu în bagaj când am plecat în lumea asta. Cu sentimentul ăsta trăiesc în fiecare zi și iau decizii care pentru mulți par nebunești”, mărturiseste talentata actriță.

“Mulți dintre cei talentați nu au nici măcar șansa să încerce”

Despre prietenie și invidie în teatru, Oana Maria Dragne are o părere foarte clară. Frumoasa actriță este de părere că situația culturii în România duce la multe renunțări în lumea teatrului.

“Da, există prietenie! Invidia este doar un rezultat al sistemului dificil în care trebuie să existăm și, acolo unde e destul noroc, să ne dezvoltăm ca artiști. În adâncul sufletului toți ne dorim să fim bine, să lucrăm împreună, să legăm prietenii și să progresăm. Situația culturii în România este de așa natură încât mulți ajung să renunțe, să ducă o viață grea, să simtă că sunt îngrădiți, că se plafonează ca artiști și ca oameni. Se naște sentimentul de nedreptate care de multe ori e inevitabil.

Nu judec nici pe cei care au putere decizională, pentru că într-o industrie în care nu există industrie de fapt, e greu să oferi șanse tuturor. Sunt mulți, extrem de mulți oameni talentați pe toate planurile și sper că într-o zi să existe acea structură sănătoasă în care toți să primească șanse, reușind bineînțeles cei mai muncitori și cei mai talentați. Momentan, însă, mulți dintre cei mai muncitori și cei mai talentați nu au nici măcar șansa să încerce”, declară Oana Maria Dragne, in exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Am simțit mereu nevoia să nu ascund lucruri”

Oana Maria Dragne mărturisește că a avut o copilărie frumoasă și cu prea puține trăznăi, pentru că avea multe responsabilități. Cât despre secrete, tânăra actriță recunoaște că unele lucruri le vorbește numai cu mama ei.

“Nu prea am avut secrete în viața mea. Am simțit mereu nevoia să mă descarc, să nu ascund lucruri, simțeam că mă eliberează. Bineînțeles că asta presupunea și să fiu destul de cuminte, ca să nu fie greu de recunoscut.

Dar normal că existau lucruri pe care le vorbeam doar cu mama. Ea mereu părea că înțelege și am avut discuții despre subiecte complexe încă de când eram foarte mică” recunoaște tânăra actriță.

“Făceam naveta 24 de km în fiecare zi”

Pentru Oana Maria Dragne perioada liceului a fost grea, trebuia să meargă 24 de kilometri, zilnic, până la școală. Împreună cu câteva colege formase o trupa rock unde activa ca solistă.

“Perioada liceului a fost și grea și frumoasă. Făceam naveta 24 de km în fiecare zi pentru a ajunge la liceu. Mă trezeam foarte devreme. Nu eram niciodată siguri că știm cu ce ajungem la liceu dimineața, dar cumva ne-am descurcat. În liceu eram atipică. Nu contau notele atât de mult, prindeam foarte mult din clasă și îmi îndreptam mereu atenția spre lucruri creative. Am simțit mereu că colegii mei petrec mai mult timp decât mine învățând. Eu aveam multă treabă acasă, se întâmplau multe și la nivel emoțional, așa că trebuia să îmi programez creierul să învețe din clasă cât mai mult.

Deși în liceu nu eram printre primii, am terminat mereu anul cu medii frumoase și mă remarcam prin alte activități. Aveam împreună cu niște colege o trupă rock, eu eram solista. Mergeam la canto, unde nu făceam de fapt canto, ci cântam coveruri, mergeam la olimpiada de sociologie. Mai coseam și brodam haine și accesorii pe care se presupunea ce le voi vinde, dar pe care în cele din urmă le ofeream cadou prietenilor și colegilor. Pe scurt, a fost frumos, am fost eu, și așa vreau să îmi amintesc de acea perioadă”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Oana Maria Dragne.

“Îmi pasă cu adevărat”

Tânăra actriță mărturisește că îi place la nebunie să gătească și consideră că dragostea este cel mai important ingredient. Recunoaște că cea mai mare calitate a ei poate fi, uneori, și dăunătoare.

“Îmi pasă cu adevărat. Sunt foarte deschisă la emoțiile și trăirile celor din jur, fie că sunt plăcute sau mai puțin plăcute. De fiecare dată când cineva avea o problemă aveam instinctul de a mă oferi să i-o rezolv. De câte ori vedeam pe cineva super talentat la ceva, dintr-odată îmi setam scopul de a ajuta acea persoană să reușească.

Uneori acest lucru a ajuns să mă consume foarte mult, dar am învățat și învăț în continuare cum să mă mențin în echilibru. Cum să folosesc acest dar de la Dumnezeu în cel mai înțelept mod. Deși e frumos să iubești tot ce e în jurul tău și să îți pese cu adevărat, trebuie să începi mai întâi cu tine. Altfel, poți pica în capcana victimizării”, declară Oana Maria Dragne, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“M-am trădat pe mine însămi”

Frumoasa actriță recunoaște că nu ar schimba niciun lucru în viața ei, dacă ar putea. Se declară cu inima împăcată și mulțumită cu greșelile pe care le-a făcut. Aflăm și care a fost cel mai greu moment din viața ei.

“Cel mai greu moment din viața mea a fost, de fapt, un an. Anul în care m-am îndepărtat de tot, de artă și de familie, de tot ce însemnam eu. Am simțit că m-am trădat pe mine însămi. Făceam bine ce făceam, dar instrumentele pe care le aveam la dispoziție îmi impuneau să dedic totul ca să păstrez un echilibru în locul respectiv.

Ușor ușor mi-am dat seama că luptam pentru echilibrul altora în detrimentul echilibrului meu. Nu regret asta și nici atunci n-o regretam, paradoxal, dar a trebuit și să iau decizii în favoarea sănătății mele” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, tânăra si talentata actriță.

“Când voi fi celebră voi rămâne la fel de lucidă”

Frumoasă și modestă, Oana Maria Dragne se consideră abia la începutul drumului așa că nu se simte celebră. Ne spune și cum ar trebui să fie bărbatul perfect pentru ea.

“Nu am ajuns niciodată în punctul în care sau să mă simt celebră. Este abia începutul și știu sigur că atunci când chiar voi fi celebră, voi rămâne la fel de lucidă.

Cu dragostea am o relație foarte specială. Îmi place să iubesc totul. Deci pentru început un bărbat potrivit pentru mine ar fi un bărbat cu la fel de multă dragoste pentru viață. Cel mai mult apreciez bărbații autentici și asumați, cei care sunt cu adevărați conectați la ceea ce sunt în profunzime. Restul e relativ”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Oana Maria Dragne.

“M-am ținut cu dinții de ideile mele”

În ceea ce privește cea mai mare realizare, Oana recunoaște că și-a depășit condiția impusă de societate și că mereu a crezut în ideile ei. Iar, după ce a demisionat din postul de manager de teatru, nimic nu o mai oprește din a face ce și-a dorit mereu.

“Cea mai mare realizare a mea este că am evoluat ca om fără să renunț la bazele structurii mele. Mi-am depășit condiția impusă de societate și am făcut mereu ce am simțit încă de când eram copil. M-am ținut cu dinții de ideile mele și n-am încetat niciodată să cred în vizunea mea, care pentru mulți părea imposibilă când săpam și munceam pământul. Pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că, pe lângă artă, mi-a pus în ghiozdan și multă credință.

În 2023 am renunțat la postul de manager al Teatrului ‘Tudor Vianu’ și m-am întors la artă. Planul a fost și va fi întotdeauna să evoluez, să ajut cât de mult pot, să ofer lumii ceea ce mi s-a dat spre folosul ei. Eu cred că pot face asta prin artă, prin muzică, filme, fashion. Muncesc să devind din ce în ce mai bună și sunt sigură că totul se va așeza exact așa cum trebuie”, mărturisește frumoasa actriță.