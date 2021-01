O artistă celebră, în pragul sinuciderii: „Am fost fost bătută până mă scăpam pe mine. Dădea în mine ca un animal”

Rodica Mitran a povestit despre calvarul pe care a trebuit să-l îndure din partea tatălui său, care a încercat să-i omoare mama, dar care a și bătut-o de nenumărate ori într-un mod violent. Artista a fost în pragul sinuciderii după traumatismele suferite. Cântăreața trage un semnal de alarmă și susține că victimele abuzate de familie trebuie să facă terapie, fiind singura care a salvat-o și pe ea.

Cu lacrimi în ochi, într-o emisiune televizată, Rodica Mitran a dezvăluit trecutul său, un trecut presărat cu scandaluri, o copilărie în care nu s-a bucurat de dragostea părinților, ci a fost maltratată și lovită de nenumărate ori.

„Copilăria mea a fost grea, dureroasă. Sărbătorile au fost sărace, nu am fost un copil iubit și dorit, nici eu nici frații mei. Am avut parte de abuzuri grave, mai ales emoționale. Am fost fost bătută până mă scăpam pe mine, s-a întâmplat de mai multe ori acest lucru. Mă bătea cu cureaua de la motopompă. Dădea în mine ca un animal. Munceam și eu în vacanțe, de mică, eram obligați de tata. Noi munceam cu mama și tata stătea și dormea într-un bordei. A fost extrem de degradant, umilitor, am încasat multă bătaie. În urmă cu puțin timp mi-am întrebat mama de ce a fost așa viața noastră, mama a ridicat din umeri. Am trăit atunci o nouă dezamăgire. Mă așteptam să-mi spună că îi pare rău. Am vazut cum tatal meu baga cutitul in mama, i-a dat cu pumnul de i-a îndoit nasul”, a povestit Rodica Mitran, cu lacrimi în ochi, in emisiunea Folclorul sub lupa, scrie starpopular.

Artista a vrut să se sinucidă

Din cauza traumelor din copilărie, celebra cântăreață de muzică populară a vrut să își pună capăt zilelor, nemairezistând șocului emoțional de care a avut parte. Din fericire, artista a făcut terapie și psihologii au ajutat-o să treacă peste drama care i-a marcat copilăria.

„Am avut momente în care am vrut să mă sinucid. S-a întâmplat și când eram copil și când eram mai tânără. Am făcut multă terapie în viața mea și la psiholog și la psihiatru. Am luat medicamente și iau și acum pentru depresie. În fiecare seară îmi vin în minte amintirile neplăcute. Nu pot să uit bătăile și umilințele. Asta deși iau medicamente, nu pot să mă liniștesc”, a declarat cântăreața de muzică populară Rodica Mitran.

Vedeta a pus piciorul în prag după ce tatăl violent a vrut să-i omoare și fiica, pe atunci artista avea 21 de ani, iar fiica ei doar doi anișori.

„Fetița avea un an când el a luat-o de picioare și a vrut să o trântească de pereți, să o omoare. Am țipat ca un animal. M-am repezit la el și mi-am luat copilul”, a declarat artista.

