O celebră influenceriță de pe TikTok a murit la doar 29 de ani. A fost găsită decedată în propriul apartament

O celebră creatoare de conținut a murit la doar 29 de ani. A fost găsită fără suflare în propriul apartament. Vestea a fost dată de sora sa, pe rețelele de socializare. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz.

Celebra influenceriță de pe TikTok care a murit la doar 29 de ani

Eva Evans, o influenceriță din New York, renumită pe TikTok, , de către un amic. Vestea dată de sora sa a venit ca un șoc pentru admiratorii tinerei, care avea doar 29 de ani.

ADVERTISEMENT

”Ieri (n.red 21 aprilie) familia mea a primit vestea că Eva, frumoasa mea soră, scumpă, fabuloasă, creativă, grijulie, a murit. După 24 de ore, încă mă aflu într-un ciclu constant de negare și acceptare, așa că știu cât de greu de procesat va fi această veste. (…)

Mi-aș dori să o am pe Eva aici, acum, pentru că ea ar avea cuvinte mai bune și ar ști cum să spună ceea ce eu nu știu. Veți auzi mult mai multe de la mine despre cât de mult înseamnă Eva pentru mine și cât de diferită va fi lumea fără ea”, a scris Lila, sora Evei, pe contul personal de Instagram.

ADVERTISEMENT

Tânăra a fost găsită spânzurată în propriul apartament

Potrivit unor surse ale publicației , Eva Evans s-ar fi sinucis. Prietenul ei, care avea cheie de la apartament, a descoperit-o spânzurată, dar și un bilet de adio lângă ea, care conține un mesaj ambiguu. Tânărul a alertat poliția și

”Prietenul a sunat la 911, iar când a sosit poliția … acesta a spus că nu știa ca Eva să fie deprimată sau tulburată emoțional. Când au ajuns paramedicii, tânăra a fost declarată moartă la fața locului. Nu existau răni neobișnuite și nu existau semne de luptă.

ADVERTISEMENT

A fost găsit și un bilet de adio, al cărui conținut nu este clar în acest moment. În ciuda semnelor evidente a ceea ce pare a fi un act de sinucidere… ni s-a spus că încă nu s-a stabilit cauza oficială a morții, fiind așteptate rezultatele toxicologice”, a precizat o sursă pentru TMZ.

Nu se cunosc detalii despre cauza sinuciderii, căci niciodată nu a spus că ar avea probleme. În schimb, a mărturisit la un moment dat că tatăl ei și-a luat viața în anul 2018. Pe TikTok, era cunoscută pentru postărle de conținut ”day in the life”, despre tineri de 20 de ani din New York. Ea a creat și un serial online, intitulat ”Club Rat”.