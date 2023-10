O cunoscută bancă românească dispare din România, după ce a fost vândută. Ce se întâmplă cu clienții

O cunoscută bancă românească dispare din România. Aceasta a fost vândută. Iată ce se întâmplă cu clienții ei.

O cunoscută bancă românească dispare din România

Banca românească First Bank a fost vândută. Aceasta a fost preluată de grupul bancar italian Intesa Sanpaolo SpA.

Compania italiană a anunțat preluarea băncii și a dezvăluit și faptul că negocierile au durat câteva luni. Totuși, nu au fost date detalii despre tranzacție sau despre cifrele cu care a fost vândută. Iată ce a declarat directorul de operaţiuni internaţionale de la Intesa:

“Această operaţiune ne dublează prezenţa în România, o ţară cu ritm ridicat de creştere şi legături solide cu Italia”, a precizat Marco Elio Rottigni în comunicatul de presă difuzat luni.

Conform acestuia cumpărarea băncii românești „se potriveşte foarte bine cu strategia noastră de a profita de oportunităţile care creează valoare, în timp ce ne concentrăm pe creştere organică, pentru a ne îmbunătăţi profitabilitatea”, a mai spus Rottigni.

Directorul de operaţiuni internaţionale de la Intesa spunea încă din august că vrea să facă achiziții în țări din Europa și iată că se extinde după cumpărarea First Bank.

Cu cât a fost cumpărată banca

Referitor la prețul de achiziție al băncii românești, o sursă a spus că italienii au dat 130 de milioane de euro pentru .

După achiziționarea First Bank, Intensa va avea o prezență dublă în România. Banca italiană – cea mai mare, de altfel a țării – are deja o subsidiară la noi în țară. Aceasta are active de 1,5 miliarde de euro și servește 60.000 de clienți.

“În timp ce ne concentrăm pe o creştere organică, banca este pregătită să beneficieze de oportunităţile externe de creştere care ar putea apărea.

O achiziţie ar trebui să aducă sinergii, să fie compatibilă cu modelul nostru de afaceri şi să fie realizată la valoarea corectă – condiţii pe care nu le vedem în acest moment”, a declarat pentru Marco Elio Rottigni, şeful Diviziei de Bănci Subsidiare Internaţionale a Intesa (ISBD).