O familie a depus plângere pe numele lui Florin Salam pentru înșelăciune. Se vrea arestarea lui. Cum s-a ajuns aici

Florin Salam are noi probleme cu legea, după scandalul cu dama de companie. O familie din localitatea ilfoveană Sintești cere ca artistul să fie arestat pentru înșelăciune și a depus plângere pe numele său. Care este motivul?

Florin Salam este cercetat de poliție pentru înșelăciune. O familie cere să fie arestat. Care este motivul

Totul are legătură cu evenimentele cântărețului de manele. Mai exact, anul trecut nu a onorat câteva contracte, pentru care a primit bani în avans. Artistul trebuia să ajungă în toamnă și la nunta unor miri din satul Sintești, județul Ilfov. Aceștia susțin în fața oamenilor legii că i-au achitat lui Florin Salam, în prealabil, 18.000 de euro.

Cu toate că l-au așteptat nerăbdători să le cânte, mirii și ceilalți membri ai familiei lor s-ar fi trezit doar cu trupa solistului care, potrivit , a fost agresată. După bătaie, ar fi fost lăsată să plece. Totodată, familia din Sintești s-a prezentat de îndată la poliția locală și l-a reclamat pe Florin Salam.

Concret, păgubiții au depus plângere pentru înșelăciune, menționând și că vor finalizarea cazului cât mai rapid, încât interpretul să-și plătească fapta în spatele gratiilor. Ulterior, polițiștii din comuna Vidra au încercat să ia legătura cu artistul, dar nu i-au dat de urmă.

Totodată, lui Florin Salam i s-a trimis și o citație acasă, în care este precizat că trebuie să se prezinte la audieri. Până în prezent, Florin Salam nu a dat curs acestui subiect. Managerul său, Nicolae Constantin, faptul că solistul nu se va putea duce prea curând la poliție, fiindcă acum este plecat în Spania. Aici este naș de botez.

Florin Salam, acuzat de violență fizică de o damă de companie

Totul are loc după ce săptămâna trecută Florin Salam a mers la audieri, la poliție, pentru a oferi explicații într-un caz în care o tânără de 23 de ani, damă de companie, îl acuză de violență fizică. Femeia a declarat oamenilor legii că Florin Salam a bătut-o în camera unui hotel din București.

”La data de 1 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au fost sesizați, prin plângere scrisă, de către o tânără, în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în jurul orei 18.30, în timp ce se afla într-o cameră din incinta unui hotel, situat în Sectorul 1, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, în vârstă de 44 de ani”, apare în comunicatul poliției.

După ce a ieșit din secția de poliție, Florin Salam a fost asaltat de jurnaliști și nu s-a sfiit să răspundă întrebărilor. și este de părere că la mijloc i s-a pus la cale o înscenare de către rivalii săi. Aceștia ar căuta să obțină bani.

”Am dușmani, am spus, nu știu ce or avea cu mine că eu nu știu dacă am supărat pe cineva. Cu siguranță, așa este, vă dau cuvântul meu de om, pentru că eu nu mă cert cu nimeni niciodată. Nu o cunosc (n.r.- pe tânăra de 23 de ani)!

Nu am cunoscut-o niciodată! A venit cu un băiat și băiatul acela a plecat și a lăsat-o pe acolo și nu a lăsat-o bine că nu trebuie să rămână cu mine. Eu eram acolo, ei au venit la mine pe parcurs și au înscenat tot, au vrut să-mi facă chestia asta să se ridice pe spatele meu sau să-mi ceară bani.”, a spus Florin Salam.