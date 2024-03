O familie de români care trăieşte în SUA de 20 de ani cere sfaturi dacă să revină sau nu definitv în România. “Noi, cei trăiţi afară, suntem obişnuiţi cu ‘civilizaţia'”

Plecaţi de ani de zile în lumea largă şă-şi facă un rost în viaţă, mulţi români se gândesc, după ani de pribegie, să se întoarcă pe pământul unde s-au născut şi unde le sunt îngropate rudele şi prietenii dragi.

“Ca să te re-integrezi, trebuie să iei România la pachet cu bune și mai puțin bune”

Dorinţa de a reveni acasă este înfrânată de o mare dilemă, care îi bântuie mai ales pe cei plecaţi de mai multă vreme din România. Întrebarea firescă pe care aceştia şi-o pun este dacă se vor readapta stilului de viaţă de aici.

ADVERTISEMENT

Această întrebare şi-a pus-o şi o familie de români plecată de 20 de ani în SUA, pentru ca în cele din urmă să ceară părerile semenilor pe o pagină de Facebook dedicată special celor întorşi acasă.

Familia are două fete, crescute în sistemul de învăţământ american, iar mama recunoaşte că de fiecare dată când le-au fost amintite cazuri de români care au revenit în America din cauză că nu au reuşit să se readapteze vieţii în ţara în care s-au născut.

ADVERTISEMENT

“Oare e într-adevăr un fenomen real sau or fi fost alea doar ceva cazuri izolate? Așa că am zis să pun o întrebare să văd dacă sunt cazuri similare pe aici (întorși în România, apoi plecați iar în afară).

Mai sunt și alții care au întrebări / dileme similare? Mi-ar fi drag să vă aud perspectiva. Mulțumesc și doresc tuturor…decizii bine făcute!”, scrie românca, potrivit .

ADVERTISEMENT

Postarea a adunat peste 100 de comentarii, părerile fiind dintre cele mai diverse. Dacă unii o sfătuiesc să nu plece urechile la experienţele subiective ale altora, cei care îi sfătuiesc pe români să rămână în America aduc ca argument corupţia din România.

Alţii au adus ca argumente contra infrastructura precară sau nivelul scăzut al educaţiei. “Sunt facultăți unde profesorii sunt misogini fără limite, sunt profesori care abuzează copii fără limite și penibilul e că nu pățesc nimic! Grădinița unde îngrijitoarea sau ce era d-na care abuza copiii. Ei, femeia aia e în libertate, a fost doar concediată”, scrie Andra.

ADVERTISEMENT

Magda, care a trăit mulți ani în în Irlanda, a decis împreună cu soţul să revină în România, în 2018. Reîntoarcerea a fost un coşmar după cum lasă să se înţeleagă în mesajul postat în secţiunea de comentarii.

“Nu am rezistat mai mult de 1 an și 3 luni, nu ne-am putut reintegra. Am lucrat pentru firma la care eram deja angajată în Irlanda remote 6 luni după relocare (am avut contract cu ei de 6 luni care nu a fost re-înnoit), apoi nimeni nu a vrut să mă angajeze în România decât pe bani puțini, ceea ce a fost un șoc pentru mine. Eu lucrez în IT, soțul meu este cabinet maker. El a găsit servicii prost plătite la vremea respectivă”, a scris Magda.

“Noi, cei trăiţi afară, suntem obişnuiţi cu ‘civilizaţia'”

În septembrie 2019 , doar unul dintre cei doi lucrează, însă anii scurşi până acum le-au schimbat din nou gândurile şi sunt convinşi că viaţa le-ar fi mai bună în România.

“Acum vrem să ne întoarcem definitiv în România. Nu mai putem să trăim aici dpdv moral, spiritual, uman etc. Banii nu ne mai ajută în niciun fel. Nu mai contează. Avem nevoie de o viață bună, adevărată, trăită printre oameni cu discernământ care încă știu ce e rău și ce e bine. Aici nu mai știu de multă vreme acest lucru”, a mai scris Magda,din Irlanda.

Concluzia ei este şi un sfat adresat celor care au dilema că nu se vor adapta la viaţa şi oamenii din România. “Ca să te re-integrezi, trebuie să iei România la pachet cu bune și mai puțin bune. Să fii FOARTE realist, să nu cauți în România ce nu există, să nu speri că lucrurile se vor schimba peste noapte și să știi foarte bine care este motivul pentru care te-ai mutat înapoi în România și acel motiv va fi forța care te va susține și ajuta să învingi. Că până la urmă este o luptă cu tine și ceea ce aștepți tu de la mutarea în România”, este concluzia ei.

Roberta a avut aceeaşi dilemă a adaptabilităţii, după mai bine de două decenii de SUA şi, după ce a revenit în România nu a rezistat aici decât doi ani, din cauză că, spune ea, “România este și va rămâne cu mult în urma multor state Europene….noi, cei trăiți în afară, suntem clar obișnuiți cu “civilizația. România este o țară foarte frumoasă dar….păcat că este condusă numai de hoți! Tocmai de aceea niciodată nu vom evolua”.