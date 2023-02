O femeie de 55 de ani a mers la doctor pentru un control și a avut parte de surpriza vieții: “Nu se poate! Testul de sarcină a ieșit pozitiv.”

O femeie a mers la doctor pentru un control, însă a fost surprinsă atunci când i s-a spus că ar putea fi însărcinată, la 55 de ani. Aceasta a adus pe lume un copil în urmă cu câteva zile. Din fericire, micuțul este complet sănătos.

Surpriză pentru o femeie după ce a mers la doctor, la 55 de ani. A aflat că este însărcinată

Claudia Raia, o actriță din Brazilia, a mers la un control și a avut un mare șoc atunci când medicii i-au spus să facă un test de sarcină. Vedeta a rămas însărcinată la vârsta de 55 de ani. Fiul ei, Luca, s-a născut la începutul lunii februarie.

Acum în vârstă de 56 de ani, Claudia a recunoscut că nu s-ar fi așteptat niciodată la așa ceva. Actrița este mama a doi copii, un fiu și o fiică. Aceasta nici nu s-a gândit că ar mai putea aduce pe lume pe al treilea, .

Enzo Celulari (25 de ani) și Sophia Raia (20 de ani), ceilalți doi copii ai actriței din Brazilia, provin dintr-o căsnicie anterioară. Al treilea copil, Luca, s-a născut recent, chiar pe 11 februarie 2023, la o maternitate din Sao Paulo. Micuțul a venit pe lume în siguranță, având greutatea de aproximativ 3 kg.

“Când doctorul mi-a cerut testul de sânge pentru sarcină, i-am spus: Ești cu adevărat nebun. De unde ai scos asta? Am 55 de ani. M-am dus la farmacie, am cumpărat un test de sarcină, nu mai puteam suporta așteptarea.

Pentru că am spus ‘trebuie să fac testul’ – un test pe care toată lumea îl face – ce e asta, o să aștept o zi și jumătate să vină un test de sânge? Nu pot să suport asta. Apoi am făcut testul și a ieșit pozitiv. Mi-am spus: ‘nu se poate’. Băieți, am 55 de ani”, a povestit Claudia Raia, notează .

La 48 de ani, Claudia Raia și-a înghețat ovulele. Medicii i-au spus că va intra la menopauză la vârsta de 50 de ani și că nu va mai putea avea copii. În 2021, ea și soțul ei au încercat fertilizarea in vitro, însă nu au reușit. Un medic i-a spus, totuși, că există posibilitatea de a aduce pe lume un copil, chiar dacă are o vârstă înaintată.

Ce spun specialiștii despre sarcinile la vârste înaintate

Potrivit specialiștilor, atât mamele, cât și copiii se confruntă cu un risc crescut de și probleme de sănătate pe măsură ce femeile înaintează în vârstă. Cauzele sunt modul în care îmbătrânește sistemul reproducător, precum și probabilitatea de a avea probleme generale de sănătate apărute odată cu vârsta, precum hipertensiunea arterială.

În plus, la mamele în vârstă pot apărea riscuri și în momentul nașterii. Printre acestea se numără travaliul prelungit, necesitatea unei nașteri asistate, cezariană, precum și aducerea pe lume a unui copil mort.

În ciuda riscurilor existente, tot mai multe femei de peste 50 de ani au devenit mame în ultimii ani. Au fost înregistrate progrese în tehnologia de reproducere asistată. Din acest motiv, femeile au avut mai mult curaj să nască la vârste mai înaintate.