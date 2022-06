O fetiță de trei ani a căzut de la etajul trei al unui bloc, în Brașov. Care este starea ei

O fetiță în vârstă de trei ani a căzut de la etajul trei al unui bloc, în Brașov, vineri după-amiază. Copila se juca cu o pisică, în momentul incidentului.

Fetița a supraviețuit în urma căzăturii

La fața locului s-au deplasat echipaje de salvare. Din fericire, medicii au găsit-o pe minoră în stare de conștiență, dar cu politraumatism, potrivit .

ADVERTISEMENT

Cele mici i s-au acordat îngrijirile necesare la domiciliu, după care a fost transportată la Spitalul de Pediatrie Brașov. Din primele informații, era acasă cu mama și bunica sa.

Una ditre femei spăla vasele când fetița se juca cu o felină. Anchetatorii consideră că ea s-a întins după animal și așa s-a prăbușit în gol.

ADVERTISEMENT

Polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Brașov fac cercetări pentru a vedea cum s-a produs cu exactitate totul.

Tot mai multe cazuri cu copii care cad de la etaj

. În urmă cu șapte zile, un copil de un an a căzut de la etajul patru al unui bloc, în Petroșani, județul Hunedoara.

ADVERTISEMENT

Băiețelul era în bucătărie cu mama lui și a fost așezat pe o jucărie. La un moment dat, s-a ridicat și s-a agățat de fereastră și așa s-a produs tragedia. Și în acest caz copilul a supraviețuit ca printr-o minune, dar a fost dus la spital într-o stare gravă.

”S-o urcat pe o mașinuță, are o mașinuță din aia electrică. S-o urcat pe ea, niciodată nu s-a urcat la geam. Era la un metru de ea, doar că era după colț, atât, și eu eram dincolo, în cameră, că o fost cu mine, s-o jucat cu mine”, a declarat tatăl pentru

ADVERTISEMENT

”Se mai urca pe măsuța lui și chiar o luasem de acolo, astăzi, și chiar spuneam că trebuie să facem ceva. Îi curățam măsuța, să îl pun la masă. Efectiv, eram lângă el, doar că era în balcon. Bucătăria e cu balcon cu tot”, a spus și mama copilului.

ADVERTISEMENT

Cei doi părinți vor fi trași la răspundere.