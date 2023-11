O fostă mare glorie stelistă, anunț sumbru pentru FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo: „Dacă nici acum nu ia titlul…”

FCSB are ambiții mari în acest sezon și fanii visează deja la titlu, mai ales că principalele urmăritoare CFR Cluj, Universitatea Craiova sau Rapid București fac pași greșiți când nimeni nu s-ar aștepta. În acest context, Mracel Răducanu le transmite fotbaliștilor de la FCSB că nu își permit să rateze această șansă unică în viață.

”Depinde doar de ei, dacă au continuitate, da. S-ar putea să-l ia anul ăsta. Dacă anul ăsta nu-l ia, nu știu când o să-l mai ia”, a declarat Răducanu, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Cristi Coste, moderatorul emisiunii, i-a împărtășit viziunea. ”Corect”, a transmis Coste. Ulterior, Răducanu a făcut o dezvăluire amuzantă.

Fostul fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund a explicat cum s-a întâlnit cu Gigi Becali acum 20 de ani într-o emisiune, fără să știe cine este de fapt Gigi Becali. ”Eu o dată l-am întâlnit pe Becali la domnul Ioanițoaia în emisiune, acum 20 de ani. El stâtea lângă mine, nu știam cine e”, a mărturisit Răducanu.

”Dramatic e că nici el nu știa cine ești tu. E normal, plecasei de 15 ani din țară”, a intervenit în discuție și cunoscutul jurnalist Alin Buzărin, vizibil amuzat de situație. În urmă cu o săptămână, patronul Gigi Becali anunța în direct la FANATIK SUPERLIGA că echipa sa trebuie să termine sezonul regulat la 10 puncte distanță de locul secund, pentru a fi sigură de câștigarea campionatului.

Câte puncte vrea Gigi Becali avans în play-off

”Lasă-i pace dacă nu vrea, las să luăm noi, dacă ei nu vor (n.r. să câștige titlul CFR Cluj sau Rapid). Adevărul e că anul ăsta văd, se încurcă și ei, era puternică CFR, nu se încurca așa cu echipe mai mici. Se încurcă și ei. Nu mai vreau să vorbesc de alții, nu e frumos. Tot CFR-ul e (n.r. principala contracandidată la titlu), pentru că are jucători, bine făcuți, înalți, puternici, doar că nu știu ce să zic.

Mă interesează când terminăm sezonul regulat să avem 5 puncte înjumătățite, adică 10 diferență, să rămânem cu 5 puncte, să fim mai lejer, mai relaxați”, a mai spus Gigi Becali. Momentan, planurile lui Gigi Becali sunt departe de realitate, pentru că CFR Cluj și Rapid, în ciuda pașilor greșiți, sunt la o distanță foarte mică de primul loc.

Mai exact, liderul FCSB are 34 de puncte, fiind urmată de CFR Cluj cu 31 de puncte și Rapid București cu 30 de puncte. Dacă aceasta ar fi diferența și la finalul sezonului, în play-off formația lui Gigi Becali ar avea o diferență de doar 2 puncte față de urmăritoare, astfel că lupta la titlu ar fi cu adevărat interesantă.

Poveste fabuloasă spusă de Marcel Răducanu