O mamă îi interzice fiicei sale să se spovedească: ”Se teme că mă călugăresc”

ÎPS Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a publicat un mesaj primit de la o tânără care își dorește nespus să se spovedească. Din păcate pentru ea, mama sa se opune vehement acestui obicei.

O fată nu este lăsată de mama sa să se spovedească

”Aș dori să vă întreb ce pot face dacă vreau să mă duc să mă spovedesc, dar mama nu mă lasă și am insistat foarte mult, dar tot nu e de acord pentru că spune să mai aștept o săptămână ca să rezolv întâi alte probleme.

ADVERTISEMENT

Dar eu mă simt foarte rău de 3 săptămâni cu inima și deși nu știu dacă am vreo problemă cardiacă, îmi este foarte frică să nu mor nespovedită, întrucât am niște dureri puternice la inimă. Nu știu cum să fac să mă lase să merg la spovedit zilele următoare, la părintele duhovnic și din cauza aceasta am ajuns să mă cert și foarte rău cu ea, deși nu vreau, și nu știu cum ar trebui să procedez?

Ei îi este frică de fapt că dacă mă duc să mă spovedesc, o să mă duc să mă călugăresc și nu e de acord. Eu voiam să fac acest lucru, deși nu știu când ar fi momentul și la ce mănăstire să merg. Îmi puteți da niște îndrumări?”, este mesajul trimis de tânără lui ÎPS Calinic.

ADVERTISEMENT

Răspunsul arhiepiscopului a fost surprinzător pentru unii. Preotul i-a recomandat fetei să asculte de părinți și să nu meargă la spovedit sau la mănăstire dacă i-ar supăra pe aceștia. Totuși, fata ar putea obține sfaturi telefonic de la duhovnic, crede ÎPS Calinic, conform

”Dacă nu aveți posibilitatea să mergeți la duhovnicul dumneavoastră, încercați să îl contactați altfel, pentru a vă sfătui, și nu neglijați sfatul părinților”, a fost răspunsul ierarhului.

ADVERTISEMENT

Spovedania poate fi uneori periculoasă, mai ales dacă analizăm cazul preotului din Iași care s-a trezit șantajat de soțul amantei. Cei doi iubăreți s-au întâlnit, de altfel, ”, după care au urmat alte ”ședințe” de împărtășanie.

”Eu am început să vorbesc cu el la spovedanie… Atunci m-a întrebat cum sunt cu soțul meu, dacă avem relații, ce facem, cum facem… Nu știu de ce, dar i-am spus… Îmi plăcea, așa, să vorbesc cu el, să-i povestesc, vedeam că-i place.

ADVERTISEMENT

și la fel îi povesteam ce făceam cu soțul seara… După ne-am mai întâlnit. Mie îmi plăceau ochii lui albaștri și cum arată, așa… A fost ca o joacă. Popa îmi spunea că nu mai face lucruri cu preoteasa și cam asta a fost… Ne-am întâlnit și… s-a ajuns unde s-a ajuns”, a povestit Alexandra, celebra amantă a preotului Bogdan Orzetic.