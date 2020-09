O profesoară suspectă de Covid-19 a murit în timp ce preda un curs online. Elevii săi, martorii scenei șocante. Video

O profesoară din Argentina, suspectă de infecția cu Covid-19, a murit în timp ce preda un curs online în fața a zeci de elevi.

În vârstă de doar 46 de ani, cadrul didactic preda Științe Politice la Universitatea Argentina din Buenos Aires.

Ea a început să se simtă rău chiar în timpul unei lecții online, după care s-a prăbușit și a murit, în fața a 40 de elevi prezenți la lecția virttuală, relatează presa locală.

Dintr-o dată, aceasta a început să acuze probleme respiratorii, în timpul lecției online. Abia mai putea să respire, iar elevii ei i-au cerut adresa pentru a putea să trimită o ambulanță.

”Nu pot să respir”, au fost ultimele cuvinte spuse de profesoara din Argentina. Ulterior, femeia s-a prăbușit în fața studenților săi care asistau neputincioși la dramă. Deși a fost transportată la spital, medicii nu au mai reușit să o salveze.

”Eu și colegii mei de clasă am fost ultimii cu care a vorbit. A început prin a spune că are pneumonie, am văzut că este mai rău decât la orele anterioare. La un moment dat, ea nu a putut continua să dea mai departe slide-urile și nici să vorbească și s-a dezechilibrat”, a declarat una din studentele profesoarei.

Scena șocantă a avut loc miercuri, 2 septembrie, iar în prealabil, profesoara, care avea simptome Covid-19 de pe 28 august, scrisese pe Twitter:

”Sunt deja mai mult de 4 săptămâni și simptomele nu dispar. Soțul meu este epuizat de la efortul depus la spital (n.r. soțul lucrează la terapie medicală și urgențe)”.

Universitatea la care preda femeia, mesaje de condoleanțe

Ulterior, Facultatea de Științe Politice de la Universitatea Argentina din Buenos Aires a confirmat pe rețele de socializare moartea profesoarei printr-un mesaj de adio.

”Ne pare rău să anunțăm cu durere profundă moartea Paolei Regina de Simone, profesor la Departamentul Guvernamental și de Relații Internaționale, care a avut loc la 2 septembrie 2020. Paola a fost un profesor pasionat și dedicat, un profesionist excelent și o persoană grozavă, cu peste 15 ani de experiență la Universitate ”, se arată în mesaj.

De la startul pandemiei, Argentina a înregistrat peste 450.000 de cazuri de COVID-19, precum și 9.000 de decese. Este una dintre cele mai grav lovite țări din America de Sud.