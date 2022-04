O publicație apropiată de Kremlin a prezentat un bilanț al soldaților ruși uciși în Ucraina. Diferențe uriașe față de datele oficiale. Cifrele au fost șterse imediat

Ucraina și Rusia, cele două tabere implicate în conflictul militar din zonă care durează deja de aproape o lună, prezintă bilanțuri diferite în privința numărului morților din război.

Kievul actualizează zilnic numărul pierderilor pe care inamicul le-a suferit în această . În schimb, de la Moscova vin mult mai rar informațiile, iar diferențele față de realitatea pe care o prezintă Ucraina sunt uriașe.

În această săptămână, o publicație pro-Kremlin, Readovka, a publicat pentru scurt timp o informație cu numărul soldaților ruși despre care se crede că au fost uciși în războiul din Ucraina.

Totalul publicat al victimelor era destul de mare, chiar uriaș în comparație cu datele oficiale prezentate de Moscova în urmă cu câteva zile. Informația a fost ștearsă imediat din spațiul online.

Astfel, potrivit site-ului de propagandă rusă, totalul morților de partea rusă, din 24 februarie până în prezent, este de 13.414, în vreme ce 7.000 de soldați sunt dați dispăruți. Nu s-au furnizat date despre numărul răniților.

Conform , datele publicate pe conturile de Twitter și de Telegram ale publicației pro-ruse au fost șterse după un minut. A fost însă timp suficient pentru a fi salvate de mai mulți utilizatori și redistribuite, devenind virale.

”Într-o informare cu ușile închise, Ministerul rus al Apărării a anunțat datele despre pierderile din timpul operațiunii speciale de pe teritoriul Ucrainei.

Pierderile iremediabile de partea rusă sunt în număr de 13.414 soldați. Încă aproximativ 7.000 de militari sunt considerați dispăruți”, se arăta în mesaj.

In a now deleted VK post, the pro-Kremlin media outlet Readovka claims that Russia’s Defense Ministry stated at a “closed briefing” that it’s lost 13,414 soldiers in Ukraine *plus* another 7,000 who are missing. 116 sailors killed aboard the Moskva, with 100+ still missing.

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock)