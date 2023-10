O rasă de câini va fi interzisă în Marea Britanie. Decizie luată după ce animalele au atacat mai mulți oameni

O rasă de câini va fi interzisă în Marea Britanie. Hotărârea a fost luată de autorități după ce, în ultimele luni, Măsura va fi aplicată începând cu 1 februarie 2024.

Este vorba despre rasa American Bully. De la 1 februarie 2024, locuitorilor din Anglia și Țara Galilor le va fi interzis să adopte astfel de câini. Ei vor fi acceptați doar în anumite cazuri, dacă stăpânii vor obține o derogare.

vor fi nevoiți să îi castreze și să îi microcipeze. În cazul în care patrupedul are până într-un an la 31 ianuarie 2024, el va fi castrat până la finalul lui decembrie 2024.

Totodată, dacă animalul are peste un an la data de 21 ianuarie 2024, el va fi sterilizat până la finalul lui iunie 2024, conform noilor prevederi legale. De la sfârșitul acestui an, în Marea Britanie nu vor mai fi vânduți și abandonați acești câini.

Mai mult, autoritățile recomandă să nu mai fie încurajată reproducerea câinilor American Bully. De asemenea, proprietarilor nu li se va permite să îi plimbe fără botniță sau lesă. În caz contrar, vor fi sancționați.

O fetiță de 11 ani din România a fost atacată de un American XL Bully

Decizia autorităților cu privire la interzicerea acestor câini vine după o serie de atacuri, în urma cărora mulți oameni au fost răniți, iar alții au murit, potrivit Printre cei atacați se numără și o fetiță româncă, în vârstă de 11 ani.

În luna septembrie, Ana Păun a fost pusă la pământ și mutilată de un American XL Bully. Totul s-a petrecut în parcarea unei stații de combustibil, din Birmingham. Doi oameni au intervenit cu scopul de a o salva de furia animalului, însă au fost și ei atacați.

Proprietarul câinelui, un bărbat de 60 de ani a fost arestat de polițiști, fiind cercetat pentru posesie a unui câine periculos scăpat de sub control. Ulterior, britanicul a fost eliberat din închisoare, pe cauțiune.

American Bully a apărut prin amestecarea mai multor rase, pentru apariția unui câine cu aspect muscular, dar personalitate prietenoasă. Printre acestea sunt Pit Bull Terrier, Bulldog American și Staffordshire Terrier.