O româncă a mers la Lidl în Grecia și a trăit un real șoc. Ce a putut să pățească în parcare: ”Nu credeam că voi posta așa ceva vreodată”

O turistă din România a oprit la Lidl în Grecia, dar a avut parte de o . Nu se aștepta niciodată la asta și a dorit să împărtășească totul și cu alte persoane pentru a le atrage atenția asupra lucrurilor.

Aceasta a mers la cumpărături într-un magazin, mașina personală fiind lăsată pentru maxim 5 minute în parcare. La întoarcere femeia a realizat că i-au fost furat toate bunurile pe care le lăsase în autoturism.

„Nu credeam că voi posta așa ceva vreodată, însă aș vrea să vă împărtășesc experiența noastră. Ne aflăm în Stavros, Grecia în acest moment. În jurul prânzului, în drum spre cazare, am oprit până la Lidl pentru a cumpăra niște apă.

În acest timp ne-a fost spartă mașina și ne-au fost furate absolut toate bunurile din mașină (țin să menționez că am fost plecați fix 5 minute). Aș vrea să trag un semnal de alarmă prin această postare.

Noi nu am știut de aceste aspecte, nu am văzut postări despre acest subiect, poate dacă am fi știut lucrurile ar fi stat altfel. Aveți mare grijă la supermarketuri și mall-uri”, a scris românca pe Internet.

Jafuri dese în Grecia. Ce spun turiștii români

„Poliția nu este de mare ajutor, nu vorbesc engleză și nici nu sunt prea interesați să ajute”, a mai adăugat românca care a cerut sfaturi de la internauți pentru că nu știe care sunt demersurile pe care trebuie să le facă mai departe.

În aceeași notă, femeia a mai subliniat că astfel de jafuri au loc în fiecare zi în , doar că sunt foarte puține persoane care merg la poliție pentru a raporta evenimentele nefericite. Mulți au relatat că incidentele acestea sunt dese și că autoritățile trebuie să ia măsuri.

O persoană a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani i-a fost spartă mașina chiar în fața secției de poliție. Altcineva le recomandă oamenilor să lase de fiecare dată o persoană în autoturism, să nu îl lase niciodată gol.

„Ăștia sunt migranții, vai și amar ce va ajunge Europa”, „Văd din ce în ce mai des genul ăsta de postări. Grecii vor cu orice preț să-și distrugă turismul dacă nu iau măsuri ca să combată fenomenul”.

„În Corfu, acum mulți ani, 2009 cred, ne-a fost spartă mașina în fața secției de poliție”, sunt o parte din comentariile lăsate de oameni legat de postarea româncei care a fost jefuită în parcarea de la Lidl.