O tânără vrea să se căsătorească cu fratele ei, cu care are doi copii: “Am vorbit cu un avocat”

O tânără vrea să se căsătorească cu fratele ei, alături de care are doi copii, dar încă nu au acest drept. Legile din Spania interzic acest lucru, dar cei doi luptă pentru a deveni soț și soție.

O tânără și fratele ei au doi copii și vor să se căsătorească

Doi tineri, Ana și Daniel, sunt frați de tată, dar și au ajuns să-și întemeieze o familie. Deși sunt rude, acest lucru nu i-a împiedicat să aibă o relație.

Ana a fost abandonată de mică de tatăl ei, dar a știut dintotdeauna că mai are un frate din partea lui. Tânăra a vrut cu orice preț să-și cunoască fratele și a încercat să-l caute pe Facebook.

Aceasta nu știa foarte multe despre fratele ei, ci doar că locuia în Barcelona. În final, cei doi s-au cunoscut la un pahar de vin, iar sentimentele au apărut destul de repede.

“Mama mi-a spus că tatăl meu ne-a abandonat pentru a întemeia o altă familie și că nu a mai vrut un copil. Întotdeauna am vrut să-l cunosc, mai ales dacă într-o zi l-aș fi întâlnit pe stradă sau undeva.

Ne-am cunoscut la un pahar de vin și când am ieșit pe terasă m-a sărutat. Am rămas șocată. Ne-am îndepărtat și am început să râdem amândoi”, a spus Ana în cadrul unui interviu pentru publicația Niusdiario.

Au trecut 9 ani de când Ana și Daniel . Au împreună doi copii și ar vrea să se căsătorească, dar încă nu pot face acest pas. Legile din Spania nu le permit acest lucru.

Înainte de a decide să aibă copii, amândoi au efectuat mai multe teste genetice pentru a nu pune viața celor mici în pericol. Din fericire, ambii copii sunt complet sănătoși.

“Ne iubim și asta trebuie să prevaleze. Am făcut testare genetică. Nici el, nici eu nu avem vreo boală care ar putea să determine probleme de sănătate copiilor.

Am pus poze cu ei pe conturile mele de socializare pentru că lumea crede că sigur sunt bolnavi din cauză că noi suntem frați. Copiii sunt perfect sănătoși și frumoși”, a mai declarat Ana, citată de .

Cei doi au vorbit cu un avocat pentru a se putea căsători

Codul civil din Spania nu permite căsătoria între rudele de gradul I, însă Ana și Daniel se luptă pentru a deveni soț și soție. Cei doi au luat legătura cu un avocat, care le-a dat vești bune.

Deși în altă țară s-ar putea căsători, cei doi nu dispun de resursele financiare necesare. “În Suedia, de exemplu, ne-ar căsători. Am vorbit cu un avocat și ne-au spus că nu ar fi atât de greu. Dar este nevoie de mult timp și resurse financiar”, a adăugat Ana.